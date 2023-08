Случаят с отровените в Австралия: Злополучните гъби са купени от супермаркет

Ж ената, която е в центъра на подозренията за отравяне с гъби, причинило смъртта на трима души в Австралия, твърди, че е купила съставките от два отделни магазина, според нейно изявление пред полицията, цитирано от обществената телевизия ABC.

48-годишната Ерин Патерсън казва, че иска да "изясни случая", защото е станала "изключително стресирана и претоварена от смъртта" на близките си, се казва в изявлението ѝ пред полицията, цитирано от ABC в понеделник.

Според полицията на щата Виктория на 29 юли Патерсън е сервирала домашно приготвена храна на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патерсън, сестрата на Гейл - Хедър Уилкинсън, и съпруга на Хедър - Иън Уилкинсън, които са били гости в дома ѝ в селския град Леонгата.

Сред четиримата роднини, дошли на обяд, трима от тях са починали със симптоми на отравяне с гъби "смъртоносна шапка", съобщи полицията по време на брифинг за пресата миналата седмица. Един от тях остава в критично състояние в болница.

Отделът за убийства на полицията на Виктория, който разследва случая, призова хората да стоят настрана от дивите гъби и да ядат само тези, които се предлагат в супермаркетите, докато се опитваше да изясни подробностите по случая.

Патерсън обаче твърди, че преди месеци е купила сушени гъби от азиатски магазин в Мелбърн, а неотдавна - гъби печурки от верига супермаркети.

Deadly ‘mushroom poisoning’ - The family lunch mystery gripping Australia🧵



A well-respected pastor and three beloved teachers were among those who had a home-cooked meal apparently involving wild mushrooms last month in rural Australia.



👇https://t.co/oOdXHSe6ZC