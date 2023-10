Смъртоносният обяд с гъби: Има сериозен проблем с показанията на готвачката

И зявлението, дадено на полицията от жената, приготвила смъртоносния обяд с гъби, в резултат на който загинаха трима души, може да не бъде използвано като доказателство, ако делото стигне до съда.

Според Herald Sun детективите от отдел "Убийства" са получили изявлението на Ерин Патерсън, в което тя описва подробно своята версия за събитията, но документът така и не е бил подписан, което го прави недопустим в съдебното производство.

Хедър Уилкинсън, 66-годишната ѝ сестра Гейл Патерсън и зет ѝ Дон Патерсън, и двамата 70-годишни, умират след консумация на говеждо месо "Уелингтън" в дома на г-жа Патерсън в Леонгата, югоизточната част на щата Виктория, на 29 юли.

Съпругът на г-жа Уилкинсън, Иън Уилкинсън, 68 г., е единственият човек, който оцелява след храненето. Той се разболява тежко и прекарва почти два месеца в болница.

Адвокатът на г-жа Патерсън предоставя показанията ѝ на полицията на щата Виктория и на медиите още през август. Нито полицията на щата Виктория, нито адвокатите на г-жа Патерсън са потвърдили дали документът е бил подписан, или не.

"Ако не са поставили перо върху хартия, това не е изявление. Неподписано изявление не е доказателство", казва един от адвокатите по наказателни дела, чието име не се съобщава.

Адвокатът на защитата Джордж Балот твърди, че неподписаният документ означава, че г-жа Патерсън "не се е заклела в съдържащите се в него въпроси".

"Представям си, че изявлението на пръв поглед е документален слух", казва той пред изданието.

Той добавя, че е "много необичайно" адвокатът на г-жа Патерсън да е представил изявлението, преди тя да бъде разпитана или обвинена.

Източник от полицията казва, че неподписаното изявление може да направи съдържанието му по-малко значимо.

Daily Mail Australia не предполага, че г-жа Патерсън по какъвто и да е начин е отговорна за някой от смъртните случаи или отравянията.

Междувременно се смята, че единственият оцелял от смъртоносния обяд с гъби сътрудничи на полицията след мощна публична проява след възпоменанието на съпругата му.

