Важно заключение за смъртоносния обяд с гъби, който уби трима в Австралия

П одробни съдебномедицински тестове са установили, че тримата души, починали след консумация на говеждо Уелингтън, наистина са станали жертви на отравяне с гъби, твърди известен журналист.

Пастор Иън Уилкинсън е единственият човек, който е оцелял след отровното ястие, сервирано на 29 юли от 48-годишната Ерин Патерсън в дома ѝ в Леонгата, в област Гипсланд, щата Виктория.

Пастор Уилкинсън напуснал болницата през уикенда след седемседмично лечение. Съпругата му Хедър, на 66 години, заедно със сестра си Гейл и съпруга си Дон Патерсън починали, след като били поканени на "посреднически" обяд, за да обсъдят отношенията на г-жа Патерсън с нейния отчужден съпруг Саймън. Саймън Патерсън също е бил поканен на обяда, но е отказал.

Съдебномедицинската експертиза беше разкрита за първи път от ветерана на криминалната журналистика Джон Силвестър в сряда сутринта.

Добре познатият писател, автор и водещ на предавания пише в колонка във вестника: "Добрата новина е, че подробните съдебномедицински тестове се върнаха и потвърдиха, че причината за трите смъртни случая наистина е отравяне с гъби. Лошата новина е, че как гъбите са попаднали на масата за обяд, остава въпрос на догадки.“

Полицията на щата Виктория отказва да коментира или да потвърди твърденията на г-н Силвестър.

Ерин Патерсън заяви пред полицията, че гъбите, използвани в обяда, са били смес от гъби печурки, купени от супермаркет, и сушени гъби, които тя е купила от азиатски супермаркет в Мелбърн месеци по-рано.

В изявлението си, изтекло в медиите от неизвестен източник, г-жа Патерсън казва, че е разпределила ястието в чинии, оставила е гостите си да си изберат и сама е изяла част от последната чиния.

По-късно полицията открива дехидратор за храна на местно сметище, който г-жа Патерсън твърди, че е изхвърлила поради опасения, че отчужденият ѝ съпруг ще го свърже с храната и ще я обвини за смъртта на родителите си, като по този начин ще получи попечителство над двете им деца. Ерин Патерсън отрича да е извършила каквото и да било нарушение.

Миналия месец Daily Mail Australia разкри, че г-н Уилкинсън вероятно е оцелял само защото е бил откаран в болница, известна с опита си в лечението на пациенти, пострадали от отравяния.

