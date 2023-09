Единственият оцелял от предполагаемо смъртоносно отравяне с гъби е изписан от болницата

Е динственият оцелял от отравяне, включващо предполагаеми смъртоносни гъби, което уби други трима в Австралия, бе изписан от болницата след забележително възстановяване. Очаква се, че това може да помогне на полицията да разбере какво се е случило.

68-годишният Иън Уоткинс е приет в критично състояние в края на юли, след като ял говеждо ястие в провинциалния град Леонгата, което било сготвено и сервирано от Ерин Патерсън, според полицията.

The sole survivor of a poisoning involving suspected death cap mushrooms that killed three others in Australia has been released from hospital following a remarkable recovery that could now help police piece together what happened.https://t.co/cL9BTcjB7m