Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Изпепеляващи жеги провалят почивките: Какво трябва да знаете, преди да тръгнете за Европа и САЩ

С ерия от силни земетресения разтърси северозападното крайбрежие на Венецуела, предизвиквайки огромна хуманитарна катастрофа и срутвания на десетки сгради, включително в столицата Каракас. По последни данни, разпространени от световните агенции, бедствието е отнело живота на най-малко 164 души, а ранените са близо 1000. Временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес обяви извънредно положение, докато експертите от Американския институт по геофизика (USGS) предупреждават, че мащабът на щетите тепърва ще расте.

Over a hundred people are dead after two powerful earthquakes devastated Venezuela, with officials warning the death toll is expected to rise.



Dramatic video shows a home collapsing in El Junquito as terrified residents run for cover.



Rescue crews are still searching collapsed… pic.twitter.com/flEgJax6ID — Fox News (@FoxNews) June 25, 2026

Мащабът на труса: Най-силното бедствие от век насам

Според данни на Геоложкия институт на САЩ (USGS) става дума за изключително рядко и опасно „двойно събитие“. Първият трус е бил с магнитуд 7,2, а по-малко от минута по-късно е последвал вторичен трус с магнитуд 7,5. Американският институт отбелязва първоначален магнитуд от 7,1 по крайбрежието, като според Франс прес дълбочината на огнището е била на 13 километра, а епицентърът – на около 28 километра западно от град Морон. Други измервания на USGS локализират силния трус на около 160–170 километра западно от столицата Каракас.

Това е най-силното земетресение, регистрирано в южноамериканската държава от 1900 г. насам, когато трус с магнитуд 7,7 край североизточното крайбрежие взема 21 жертви и принуждава населението да живее на открито с месеци поради над 250 вторични труса. При сегашното бедствие през последните часове вече са регистрирани около 30 вторични труса.

Мащабът на енергията е бил толкова огромен, че земетресението е усетено в колумбийската столица Богота, намираща се на 1000 километра от крайбрежието. Веднага след събитието Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждения за опасни вълни по крайбрежията в радиус до 300 км от епицентъра, засягащи Пуерто Рико и Вирджинските острови.

More than 10,000 people have been reported missing after two strong earthquakes hit Venezuela - and experts are predicting the number killed will rise.



The earthquakes were among the strongest to strike Venezuela in more than a century.



Read the latest: https://t.co/vznxIcPKwk pic.twitter.com/oNtK1gfAeB — Sky News (@SkyNews) June 25, 2026

Разрушения и паника по квартали

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като в страната се е отбелязвал официален празник – победата при битката при Карабобо през 1821 г., осигурила независимостта от Испания. Трусът е предизвикал масова паника.

„Когато бягахме по стълбите, минавахме през сцени като от филм на ужасите“, разказва за световните медии жителката на Каракас Мария Алехандра. Други очевидци съобщават как сградите са се люлели силно, а по фасадите им са се образували огромни пукнатини.

До момента официално е потвърдена смъртта на 164 души, а ранените са точно 971 (близо 1000 по данни на АФП). Жертви и срутвания са регистрирани в няколко района на столицата Каракас:

Квартал „Барута“: Трима души са загинали след срутването на две сгради. Квартал „Чакао“: Местният кмет Густаво Дуке потвърди за един загинал в напълно разрушена постройка.

На видеозаписи от Каракас се виждат спасители, които се катерят по руините на срутени сгради, и разстроени хора, търсещи близките си. Експертите от USGS излязоха със стряскаща първоначална прогноза, че предвид мащаба на катастрофата крайният брой на загиналите в цялата страна може да варира между 10 000 и 100 000 души.

Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026

Блокирана инфраструктура и реакция на властите

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес направи извънредно обръщение по националната телевизия около 1:00 ч. местно време (8:00 ч. българско време), придружена от брата си Хорхе (председател на Националното събрание) и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо. Тя определи събитието като „огромна трагедия“ и обяви въвеждането на извънредно положение.

За да се улеснят спасителните операции, властите предприеха драстични мерки за сигурност:

Движението в метрото и железопътната мрежа в страната е напълно преустановено. Международното летище „Симон Боливар“ в град Майкетия (близо до Каракас) е затворено поради нанесени щети. Наблюдават се сериозни ограничения в телекомуникациите.

Министър Диосдадо Кабейо увери, че полицията и пожарната са мобилизирани с всички налични средства за гражданска помощ. Родригес обяви и създаването на спешен фонд за възстановяване на болници, жилища и инфраструктура на стойност 200 милиона долара, които ще бъдат осигурени от ресурси на Международния валутен фонд (МВФ).

Powerful earthquakes that hit Venezuela leveled buildings and caused widespread damage, leaving dozens dead and hundreds injured.



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Светът мобилизира помощ, България следи ситуацията

Американският президент Доналд Тръмп реагира в социалната си мрежа „Трут соушъл“, определяйки броя на жертвите като „потресаващо голям“ и декларира, че САЩ са в готовност да действат бързо в подкрепа на своите „нови големи приятели“. Държавният департамент на САЩ, чрез изявления на заместник държавния секретар Кристофър Ландау и подсекретаря Джеръми Люин в платформата Екс, потвърди, че се изпращат специализирани екипи за издирване и спасаване, както и хуманитарна помощ. Венецуелският президент Делси Родригес е провела и телефонен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, приветствайки солидарността на Вашингтон. Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че служителите му са в безопасност.

Вижте в нашата галерия : В кадри: Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела

Редица други държави също обявиха незабавна подкрепа:

Салвадор: Президентът Найб Букеле обяви готовност да изпрати 300 спасители и медици, както и 50 тона хуманитарна помощ. Доминиканска република: Президентът Луис Абинадер изпрати специализирани издирвателно-спасителни военни отряди. Германия: Канцлерът Фридрих Мерц изрази съболезнования, а министърът на отбраната Борис Писториус предложи до шест транспортни самолета A400M за логистична помощ. Франция: Президентът Еманюел Макрон обяви незабавното изпращане на 85 френски спасители, специализирани в разчистване на отломки. Френското посолство в Каракас е с материални щети, но 2000-та френски граждани в страната са невредими. Индия, Китай и Испания: Премиерите Нарендра Моди и Педро Санчес, както и китайското Външно министерство обявиха пълна подкрепа и готовност за спешна помощ. Към момента няма данни за пострадали китайски граждани. Филипини: Външният министър Мария Тереса Ласаро изрази съчувствие. В страната живеят 74 филипинци (основно мисионери), които са в безопасност под наблюдението на посолството им в Богота.

Европейският съюз обяви чрез еврокомисаря по кризисни ситуации Хаджа Лабиб, че е активирал сателитната система за наблюдение „Коперник“ в помощ на спасителите. Говорител на Европейската комисия уточни, че служители на Червения кръст вече помагат на място, въпреки че Каракас все още не е изпратил официално искане за помощ до ЕС.

At least 164 people are dead and another 971 people are injured after two strong earthquakes struck Venezuela, acting President Delcy Rodriguez says.

@SRamosABC has the latest. https://t.co/2c73BIaW64 pic.twitter.com/svkTfjIVnI — ABC News (@ABC) June 25, 2026

Ситуацията с българските граждани:

Министерството на външните работи (МВнР) на България съобщи, че към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията от 24 юни. Българското посолство в Бразилия, което отговаря и за Венецуела, продължава да следи ситуацията и да очаква актуална информация.