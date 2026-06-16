Силен трус разтърси Индонезия, земетресение 6,7 удари Сулавеси

З еметресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано на индонезийския остров Сулавеси днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на националната метеорологична служба на Индонезия.

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу, като отчетената му дълбочина е 10 километра, допълва държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG).

Няма опасност от цунами, уточнява агенцията.

Последното силно земетресение на остров Сулавеси бе с магнитуд 5,9, регистрирано през април тази година, припомня Ройтерс.

Тогава епицентърът на труса се намираше на 142 километра източно от град Манадо, в провинция Северно Сулавеси, в който живеят около 451 000 души.

Земетресение 6,5 разлюля о. Сулавеси

Как да се предпазим при земетресение?

Земетресението е внезапно раздрусване на земната повърхност, причинено от освобождаването на енергия в земната кора, което води до сеизмични вълни. Поради непредсказуемия характер на тези природни явления, подготовката и познаването на правилата за поведение са от решаващо значение за минимизиране на риска и опазване на човешкия живот.

Основните правила за безопасност при земетресение се основават на принципа „Падни, Прикрий се и Изчакай“. В момента на първите трусове, ако се намирате в сграда, най-важното е да останете спокойни и да не се опитвате да излизате навън, докато земята се люлее, тъй като падащи предмети, стъкла или елементи от фасадата представляват най-голямата опасност. Необходимо е да заемете стабилна позиция под здрава маса или бюро, като държите крака на мебелта, за да се предпазите от падащи предмети. В случай че няма подходяща мебел, приклекнете близо до вътрешна стена или в ъгъл на стаята, като предпазвате главата и врата си с ръце.

Ако се намирате на открито, отдалечете се от сгради, дървета, улични лампи и електропроводи. Най-сигурното място е празно пространство, далеч от каквито и да е конструкции, които могат да се срутят. Ако шофирате, спрете автомобила на безопасно място, далеч от надлези, мостове или билбордове, и останете вътре до спиране на трусовете.

След приключване на земетресението трябва да се подготвите за вторични трусове, които често са със значителен интензитет. Изключете източниците на газ, вода и електричество, ако усетите повреда, и напуснете сградата по стълбите, избягвайки използването на асансьори. Важно е да имате подготвен „авариен комплект“, съдържащ основни медикаменти, бутилирана вода, суха храна, фенерче с батерии и средства за комуникация.

Знанието за потенциалните рискове и предварителното планиране на маршрутите за евакуация у дома или на работното място значително увеличават шансовете за оцеляване. Психологическата устойчивост и запазването на самообладание по време на криза са също толкова съществени, колкото и физическата подготовка. Редовното обучение и осведомеността относно протоколите за действие при бедствия остават най-ефективният начин за осигуряване на безопасност в сеизмично активни райони.