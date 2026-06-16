Свят

Силен трус разтърси Индонезия, земетресение 6,7 удари Сулавеси

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу

16 юни 2026, 09:05
Силен трус разтърси Индонезия, земетресение 6,7 удари Сулавеси
земетресение   
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 6,7 бе регистрирано на индонезийския остров Сулавеси днес, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на националната метеорологична служба на Индонезия.

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу, като отчетената му дълбочина е 10 километра, допълва държавната агенция за метеорология, климатология и геофизика (BMKG).

Няма опасност от цунами, уточнява агенцията.

Последното силно земетресение на остров Сулавеси бе с магнитуд 5,9, регистрирано през април тази година, припомня Ройтерс.

Тогава епицентърът на труса се намираше на 142 километра източно от град Манадо, в провинция Северно Сулавеси, в който живеят около 451 000 души.

Земетресение 6,5 разлюля о. Сулавеси

Как да се предпазим при земетресение?

Земетресението е внезапно раздрусване на земната повърхност, причинено от освобождаването на енергия в земната кора, което води до сеизмични вълни. Поради непредсказуемия характер на тези природни явления, подготовката и познаването на правилата за поведение са от решаващо значение за минимизиране на риска и опазване на човешкия живот.

Основните правила за безопасност при земетресение се основават на принципа „Падни, Прикрий се и Изчакай“. В момента на първите трусове, ако се намирате в сграда, най-важното е да останете спокойни и да не се опитвате да излизате навън, докато земята се люлее, тъй като падащи предмети, стъкла или елементи от фасадата представляват най-голямата опасност. Необходимо е да заемете стабилна позиция под здрава маса или бюро, като държите крака на мебелта, за да се предпазите от падащи предмети. В случай че няма подходяща мебел, приклекнете близо до вътрешна стена или в ъгъл на стаята, като предпазвате главата и врата си с ръце.

Ако се намирате на открито, отдалечете се от сгради, дървета, улични лампи и електропроводи. Най-сигурното място е празно пространство, далеч от каквито и да е конструкции, които могат да се срутят. Ако шофирате, спрете автомобила на безопасно място, далеч от надлези, мостове или билбордове, и останете вътре до спиране на трусовете.

След приключване на земетресението трябва да се подготвите за вторични трусове, които често са със значителен интензитет. Изключете източниците на газ, вода и електричество, ако усетите повреда, и напуснете сградата по стълбите, избягвайки използването на асансьори. Важно е да имате подготвен „авариен комплект“, съдържащ основни медикаменти, бутилирана вода, суха храна, фенерче с батерии и средства за комуникация.

Знанието за потенциалните рискове и предварителното планиране на маршрутите за евакуация у дома или на работното място значително увеличават шансовете за оцеляване. Психологическата устойчивост и запазването на самообладание по време на криза са също толкова съществени, колкото и физическата подготовка. Редовното обучение и осведомеността относно протоколите за действие при бедствия остават най-ефективният начин за осигуряване на безопасност в сеизмично активни райони.

Източник: БТА, Иво Тасев    
земетресение Индонезия Сулавеси магнитуд Палу сеизмична активност природни бедствия BMKG цунами новини
Последвайте ни

По темата

Министерството на отбраната: Гвардейският оркестър е участвал в „Шествието за семейството“ по искане на Българската православна църква

Министерството на отбраната: Гвардейският оркестър е участвал в „Шествието за семейството“ по искане на Българската православна църква

16 юни: Денят на престъпното българско безумие

16 юни: Денят на престъпното българско безумие

Расте броят на жертвите след катастрофата на американски стратегически бомбардировач в Калифорния

Расте броят на жертвите след катастрофата на американски стратегически бомбардировач в Калифорния

Руски художник и критик на Путин е застрелян в Полша

Руски художник и критик на Путин е застрелян в Полша

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 12 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 11 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 10 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната

Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната

Свят Преди 6 минути

Украинският президент обсъди войната, санкциите и нуждите от противовъздушна отбрана

<p>Българските депутати получават заплата, равна на 7 минимални възнаграждения</p>

Българските депутати получават заплата, равна на 7 минимални възнаграждения

Пари Преди 40 минути

Единствено у нас те се преизчисляват на всеки три месеца

<p>Нетаняху: Спасихме Израел от ядрено унищожение</p>

Нетаняху: Военната кампания срещу Иран предотврати ядрено унищожение на Израел

Свят Преди 1 час

Премиерът заяви, че без операцията Техеран вече би разполагал с ядрени оръжия

Всичко, което трябва да знаете за реформър пилатес

Всичко, което трябва да знаете за реформър пилатес

Любопитно Преди 2 часа

Специалният уред с пружини осигурява тренировка за цялото тяло с ниско натоварване върху ставите

Първите в историята пиратски корабокрушения бяха открити на Бахамите

Първите в историята пиратски корабокрушения бяха открити на Бахамите

Любопитно Преди 3 часа

За първи път в историята водолази получиха достъп до строго охранявана зона на Бахамите. Откритите овъглени корпуси, оръдия и над 140 лули за тютюн повдигат завесата над Златния век на пиратството. Дали сред тях е легендарният кораб „Фенси“?

Обичате кафето? Ето кога трябва да изпиете последната чаша, за да спите по-добре

Обичате кафето? Ето кога трябва да изпиете последната чаша, за да спите по-добре

Любопитно Преди 3 часа

Тъй като е част от ежедневието на милиони хора, дори малки промени в начина и времето на консумация могат да окажат значително влияние върху здравето в дългосрочен план

Как Калифорния получи името си? Историята на черната кралица-воин Калафия

Как Калифорния получи името си? Историята на черната кралица-воин Калафия

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора свързват Калифорния със слънце, плажове и Холивуд. Малцина обаче знаят, че името на американския щат произлиза от средновековен испански роман, разказващ за войнствената кралица Калафия и нейния остров, населен изцяло с жени

Храни, които работят по-добре заедно

Храни, които работят по-добре заедно

Любопитно Преди 3 часа

Понякога най-голямата полза идва, когато ги комбинираме правилно

Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

Внимание: Бури, гръмотевици и градушки удрят тези райони във вторник

България Преди 3 часа

Зеленски предложи на Тръмп среща с Путин в САЩ

Зеленски предложи на Тръмп среща с Путин в САЩ

Свят Преди 10 часа

Идеята е била обсъдена по време на телефонен разговор с американския президент

Руски бомбардировач Ту-22М3 се разби в Русия

Руски бомбардировач Ту-22М3 се разби в Русия

Свят Преди 11 часа

От руското Министерство на отбраната потвърдиха

Четирима българи са арестувани в Румъния за контрабанда на цигари

Четирима българи са арестувани в Румъния за контрабанда на цигари

Свят Преди 11 часа

Нанесените щети се оценяват на над 2,83 милиона евро

България започна със седем медала и две титли световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

България започна със седем медала и две титли световното първенство за спортисти със Синдром на Даун

България Преди 11 часа

Николай Тодоров триумфира в многобоя при спортната гимнастика

Известна турска актриса внезапно почина на 35 години

Известна турска актриса внезапно почина на 35 години

Свят Преди 11 часа

Иртем се е почувствала зле в дома си около обяд

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

Свят Преди 12 часа

Тръмп: В петък Ормузкият проток ще бъде напълно отворен

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

Свят Преди 13 часа

Тръмп: И двамата са отворени към тази идея

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Посрещаме лятото с пълни язовири

sinoptik.bg
1

Какво да правим при среща с малко сърне

sinoptik.bg

Бойка Велкова на 68: Жената, която превърна театъра в своя съдба

Edna.bg

Secret Supper: Новата мода на тайните вечери и защо трябва да я изживееш с приятелки

Edna.bg

Нов удар по Иран на Световното

Gong.bg

Григор и Иван Иванов на корта днес за "Чаланджър"-а в Дъблин

Gong.bg

Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти повече от минималната заплата

Nova.bg

150 евро глоба за бащата на 15-годишния шофьор, колата била с невалиден талон

Nova.bg