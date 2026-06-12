Земетресение разтърси остров Крит

З еметресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на гръцкия остров Крит късно в четвъртък, съобщава електронното издание News.in.

Земният трус е бил засечен около 22:30 часа местно време южно от град Ираклион, най-големия град на острова и една от най-популярните туристически дестинации в Гърция.

Според първоначалните данни епицентърът на земетресението е бил на около 73 километра южно-югоизточно от Ираклион, а огнището му е разположено на дълбочина 15,5 километра под земната повърхност.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Не са постъпвали и сигнали за проблеми с инфраструктурата или прекъсвания на електрозахранването в района.

Усетен ли е трусът?

Земетресения с подобен магнитуд обикновено се усещат ясно от хората в близост до епицентъра, особено във високите етажи на сградите, но рядко причиняват сериозни разрушения. В социалните мрежи жители на Крит съобщават, че са усетили кратко, но отчетливо разклащане, продължило няколко секунди.

Гръцките сеизмолози продължават да наблюдават района за евентуални последващи трусове, които често съпътстват подобни сеизмични събития.

Защо районът на Крит е сеизмично активен?

Гърция е една от най-сеизмично активните държави в Европа. Страната се намира в зоната на сблъсък между Африканската и Евразийската тектонична плоча, което обуславя честата поява на земетресения.

Районът около Крит е сред местата с повишена сеизмична активност заради т.нар. Елинска дъга – геоложка структура южно от острова, където Африканската плоча постепенно се подпъхва под Егейската микроплоча. Именно там през годините са регистрирани множество по-силни трусове.

През последните години жителите и туристите на острова неведнъж са ставали свидетели на земетресения, повечето от които не са причинявали сериозни последствия. Експертите обаче напомнят, че подобни явления са част от естествената геоложка активност в региона и призовават гражданите да следват указанията на местните власти при по-силни трусове.

Засега гръцките институции не съобщават за необходимост от предприемане на извънредни мерки, а животът на остров Крит продължава нормално.