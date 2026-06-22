Земетресение край гръцкия остров Закинтос

З еметресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия „Скай“. Трусът е усетен в 6:30 часа местно време, което съвпада и с българското.

По данни на сеизмологичните служби епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, в район южно от остров Закинтос, на около 310 километра запад-югозапад от столицата Атина, предава БТА.

Земетресението е било с умерена сила и е регистрирано на морско дъно, характерно за една от най-сеизмично активните зони в Европа. Районът на Йонийските острови и Западна Гърция често е подложен на подобни трусове поради сложната тектонска структура в региона.

По първоначална информация няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Местните власти и аварийни служби не са съобщили за необходимост от спасителни операции.

Подобни земетресения с умерена сила не са необичайни за Гърция, която се намира в сеизмично активна зона на контакт между Африканската и Евразийската тектонска плоча.

Въпреки това сеизмолозите продължават да следят района за евентуални вторични трусове, които понякога следват първоначалното земетресение.