Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес предложи да бъдат използвани ракети в борбата срещу наркотрафикантите и наркокартелите в реч пред латиноамерикански лидери, които се събраха в град Дорал, в щата Флорида, предаде Франс прес.

„Работим с вас, за да направим каквото е необходимо. Ще използваме ракети. Искате ли да използваме ракети?“, попита американският президент при откриването на срещата във Флорида. „Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп. „Ще направим всичко необходимо“, каза още той.

US President Trump announces new military coalition to 'eradicate cartels' in Western Hemisphere pic.twitter.com/RgIBdvUdxG — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 7, 2026

Тръмп обяви също така, че САЩ ще създадат в Северна и Южна Америка нова военна коалиция за борба с наркотрафика.

„В този исторически ден сме се събрали заедно, за да обявим създаването на нова военна коалиция за изкореняването на престъпните картели, тероризиращи нашия регион“, каза американският президент. „Необходима ни е вашата помощ. Вие само трябва да ни кажете къде се намират те. Ние имаме невероятни оръжия, както изглежда сте забелязали в последно време“, изтъкна той пред латиноамериканските лидери.

През февруари миналата година администрацията на Белия дом включи осем наркокартела в списъка с чуждестранните терористични организации. Това са „Трен де Арагуа“, „Мара Салватруча“ (MS-13), „Клан дел Голфо“, „Синалоа“, „Халиско Нова генерация“, „Норесте“ и „Ла Нуева Фамилия Мичоакана“.

От септември Вашингтон предприе интензивна кампания на въздушни удари срещу лодки, за които твърди, че се използват за трафик на наркотици в Карибско море и в Тихия океан. Около 150 души бяха убити при тези удари.