Свят

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

„Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп

7 март 2026, 19:06
Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите
Източник: БТА/АР

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес предложи да бъдат използвани ракети в борбата срещу наркотрафикантите и наркокартелите в реч пред латиноамерикански лидери, които се събраха в град Дорал, в щата Флорида, предаде Франс прес.

„Работим с вас, за да направим каквото е необходимо. Ще използваме ракети. Искате ли да използваме ракети?“, попита американският президент при откриването на срещата във Флорида. „Те са изключително точни. Хоп - право в хола, и край за този член на картела“, добави Тръмп. „Ще направим всичко необходимо“, каза още той.

Тръмп обяви също така, че САЩ ще създадат в Северна и Южна Америка нова военна коалиция за борба с наркотрафика.

„В този исторически ден сме се събрали заедно, за да обявим създаването на нова военна коалиция за изкореняването на престъпните картели, тероризиращи нашия регион“, каза американският президент. „Необходима ни е вашата помощ. Вие само трябва да ни кажете къде се намират те. Ние имаме невероятни оръжия, както изглежда сте забелязали в последно време“, изтъкна той пред латиноамериканските лидери.

През февруари миналата година администрацията на Белия дом включи осем наркокартела в списъка с чуждестранните терористични организации. Това са „Трен де Арагуа“, „Мара Салватруча“ (MS-13), „Клан дел Голфо“, „Синалоа“, „Халиско Нова генерация“, „Норесте“ и „Ла Нуева Фамилия Мичоакана“.

От септември Вашингтон предприе интензивна кампания на въздушни удари срещу лодки, за които твърди, че се използват за трафик на наркотици в Карибско море и в Тихия океан. Около 150 души бяха убити при тези удари.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Доналд Тръмп Наркокартели Военна коалиция Борба с наркотрафика Ракети Латиноамерикански лидери Въздушни удари
Последвайте ни

По темата

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

"Не сме допуснали грешка": Иранският президент предизвика гняв с извинение към съседните държави за атаките

Свят Преди 45 минути

Критиците в Иран веднага обвиниха Пезешкиан, че показва слабост, накърнява националната гордост и нанася щети на страната си

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Свят Преди 2 часа

Продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

България Преди 3 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

България Преди 3 часа

Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

България Преди 3 часа

За съдействие сънародниците ни могат да се обръщат към посолството ни в Бейрут

Мъж с фалшива диплома опита да стане лекар в болницата в Лом

Мъж с фалшива диплома опита да стане лекар в болницата в Лом

България Преди 3 часа

Управителят на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом д-р Георги Савков каза пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа, защото в него е имало правописна грешка

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

България Преди 3 часа

Българските мъже не чакат непременно датата, за да зарадват жените си с цвете

Мисия „Покушение“: Пакистанец бе признат за виновен в заговор за убийството на Тръмп и Байдън

Мисия „Покушение“: Пакистанец бе признат за виновен в заговор за убийството на Тръмп и Байдън

Свят Преди 4 часа

47-годишният Асиф Мърчант е наел в Ню Йорк човек, когото смятал за професионален убиец, за да елиминира ключови фигури от американската администрация

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

България Преди 4 часа

Нова информация от разследващите към този момент няма

Парламентът с извънредно заседание, ще изслушва ключови експерти за горивата

Парламентът с извънредно заседание, ще изслушва ключови експерти за горивата

България Преди 4 часа

Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт

Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

България Преди 4 часа

БСП се събра на пленум. Левицата утвърди листите си за предсрочните избори и подготовката за вота

<p>Седем дни по-късно &ndash; седем въпроса за войната срещу Иран</p>

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Американско-израелската война срещу Иран, която вече трае поне седмица, разпали Близкия изток, застрашавайки живота и препитанието на милиони хора, докато насилието се разпространява по все по-широка дъга – от Централна Азия до края на Европа

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

България Преди 6 часа

Усилията на дипломатите и кризисните щабове вече са осигурили безопасното завръщане на над 1500 души, като най-сериозен е потокът от Обединените арабски емирства

Бритни Спиърс

Трагедията на Бритни: Свобода ли получи поп принцесата или фатална небрежност

Любопитно Преди 7 часа

Бритни Спиърс беше арестувана късно в сряда близо до дома си в Лос Анджелис по подозрение, че е шофирала под въздействието на алкохол, още една тревожна глава в историята на една от най-известните и трагични знаменитости в Америка

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Любопитно Преди 7 часа

Невролог по хранене разкрива как гените и опитът в утробата оформят капризите на децата и защо наказанията тип „изяж си зеленчуците“ всъщност влошават нещата

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Любопитно Преди 7 часа

Находката в близост до Кайро ни връща към управлението на библейския фараон Хофра и драматичната епоха на Двадесет и шестата династия

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Враца грейна в цветове за 8 март

sinoptik.bg
1

Черен щъркел край язовир "Копринка"

sinoptik.bg

Когато протоколът отстъпва място на емоциите: Шокиращата молба на Андрю към принц Уилям

Edna.bg

“Поетите” с 2 спектакъла, посветени на родината

Edna.bg

Гьозтепе и Станимир Стоилов допуснаха поражение от Истанбул Башакшехир

Gong.bg

След драма с ВАР: Ботев Враца спря „сушата“ и измъкна безценен успех срещу десет от Арда

Gong.bg

Дрон затвори за кратко летище София

Nova.bg

Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата

Nova.bg