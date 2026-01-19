Свят

Тръмп: Европа да си гледа Украйна, а не Гренландия

Той също така критикува европейските лидери

19 януари 2026, 22:42
Източник: EPA/БГНЕС

„Европа трябва да се съсредоточи върху войната между Русия и Украйна, защото честно казано, виждате докъде ги е довела. Това е, върху което Европа трябва да се съсредоточи, а не върху Гренландия“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю пред NBC News.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп повтори, че САЩ се нуждаят от острова за целите на националната сигурност.

Президентът на САЩ по-рано заплаши да наложи мита на европейските страни, ако Вашингтон не успее да постигне сделка за закупуване на Гренландия.

Ванс: Европа да вземе думите на Тръмп за Гренландия сериозно

Той отказа да отговори на въпроса дали САЩ биха могли да използват сила, за да завземат острова.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Гренландия САЩ Европа
