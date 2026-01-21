Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Д раматични кадри показват как вода експлодира над кейовете в Сицилия, докато морето нахлува към сушата, пише The Sun .

Стени от пяна се стоварват върху марината в Липари, Сицилия, наводнявайки улиците за секунди, а плавателните съдове се мятат яростно по местата си за акостиране.

Видеа, публикувани в X във вторник, показват как бурното море удря острова, докато циклонът Хари преминаваше през централното Средиземноморие.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Властите обявиха червен код в Сицилия и Сардиния, след като бурята донесе ураганни ветрове, проливни дъждове и опасни приливи.

Поривите на вятъра надхвърлиха 119 км/ч, вълните достигнаха до девет метра, а крайбрежните наводнения се разпространиха бързо.

Гражданска защита разпореди предпазни евакуации при влошаващите се условия.

Общо 190 души бяха евакуирани от застрашени райони в Сицилия, след като кметовете бяха призовани да действат бързо заради риска от внезапни приливи и поройни наводнения.

19.01.2026#Italy

Cyclone Harry struck the central Mediterranean. Wind gusts exceeded 120 km/h.Wave heights reached 10 meters.The force of the waves eroded shorelines, damaging infrastructure and roads,and causing flooding.The storm disrupted transportation.There were casualties. pic.twitter.com/l1myZIHd64 — Climate Review (@ClimateRe50366) January 21, 2026

Една от най-деликатните операции се разигра в Джампиелиери Марина край Месина, където 32-ма жители бяха евакуирани от крайбрежно заведение и преместени на по-безопасни места: в домовете на роднини и в общински сгради.

В Ачиреале кметът разпореди извеждането на 95 жители от крайбрежните махали Капо Мулини и Санта Мария Ла Скала.

Допълнителни евакуации бяха извършени в Пачино, Марцамеми и квартал Гранели, тъй като властите се опитваха да защитят хората, живеещи най-близо до морето.

Около 200 общини активираха кризисни щабове за наблюдение на ситуацията в реално време, а приблизително 150 населени места затвориха училищата, за да ограничат пътуванията по време на пика на бурята.

While documenting the effects of Cyclone Harry on Sicily live on Instagram, the mayor of Messina Cateno De Luca and the mayor of Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice were hit by a massive wave.



Jan 20, 2026 pic.twitter.com/MFkZfvJGCj — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 20, 2026

Повече от 200 служители на Гражданска защита, 1 000 доброволци и 5 000 аварийни и общински работници бяха разположени на територията на острова.

Транспортът също беше сериозно засегнат. Силните ветрове предизвикаха хаос на летище "Фалконе - Борселино" в Палермо, което доведе до пренасочвания и отмяна на полети, след като самолети не успяха да кацнат през нощта.

До вторник сутринта полетите бяха възобновени със закъснения, въпреки че няколко излитания все още бяха отменени.

Сцените от пристанището в Липари се повториха и на други места.

Storm Harry sent massive waves crashing straight into a living room in Marsascala, #Malta 🇲🇹



Ok to watch, terrifying to live through pic.twitter.com/kC6gzDbEvO — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) January 21, 2026

Отделни кадри от Фондакѐло край Катания показват 45-секунден клип, в който морска вода се спуска по тясна крайбрежна улица, повличайки бял автомобил, докато отломки и пяна нахлуват навътре в сушата.

Бурите връхлетяха и Малта, където шокиращи видеа показаха как градушка се трупа като сняг, а реки от лед заливат улиците.

Малтийската служба "Гражданска защита" предупреди жителите: "Избягвайте работа по покриви, балкони, скелета и открити конструкции" и "стойте далеч от бреговата линия, вълноломите и крайбрежните алеи."

Синоптиците предупреждават, че следващите часове остават критични за Южна Италия, като властите призовават жителите на изложените крайбрежни райони да бъдат нащрек, докато циклонът Хари продължава да удря региона.