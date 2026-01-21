Свят

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

21 януари 2026, 09:14
ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Тръмп показа как превзема Гренландия

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Д раматични кадри показват как вода експлодира над кейовете в Сицилия, докато морето нахлува към сушата, пише The Sun.

Стени от пяна се стоварват върху марината в Липари, Сицилия, наводнявайки улиците за секунди, а плавателните съдове се мятат яростно по местата си за акостиране.

Видеа, публикувани в X във вторник, показват как бурното море удря острова, докато циклонът Хари преминаваше през централното Средиземноморие.

Властите обявиха червен код в Сицилия и Сардиния, след като бурята донесе ураганни ветрове, проливни дъждове и опасни приливи.

Поривите на вятъра надхвърлиха 119 км/ч, вълните достигнаха до девет метра, а крайбрежните наводнения се разпространиха бързо.

Гражданска защита разпореди предпазни евакуации при влошаващите се условия.

Общо 190 души бяха евакуирани от застрашени райони в Сицилия, след като кметовете бяха призовани да действат бързо заради риска от внезапни приливи и поройни наводнения.

Една от най-деликатните операции се разигра в Джампиелиери Марина край Месина, където 32-ма жители бяха евакуирани от крайбрежно заведение и преместени на по-безопасни места: в домовете на роднини и в общински сгради.

В Ачиреале кметът разпореди извеждането на 95 жители от крайбрежните махали Капо Мулини и Санта Мария Ла Скала.

Допълнителни евакуации бяха извършени в Пачино, Марцамеми и квартал Гранели, тъй като властите се опитваха да защитят хората, живеещи най-близо до морето.

Около 200 общини активираха кризисни щабове за наблюдение на ситуацията в реално време, а приблизително 150 населени места затвориха училищата, за да ограничат пътуванията по време на пика на бурята.

Повече от 200 служители на Гражданска защита, 1 000 доброволци и 5 000 аварийни и общински работници бяха разположени на територията на острова.

Транспортът също беше сериозно засегнат. Силните ветрове предизвикаха хаос на летище "Фалконе - Борселино" в Палермо, което доведе до пренасочвания и отмяна на полети, след като самолети не успяха да кацнат през нощта.

До вторник сутринта полетите бяха възобновени със закъснения, въпреки че няколко излитания все още бяха отменени.

Сцените от пристанището в Липари се повториха и на други места.

Отделни кадри от Фондакѐло край Катания показват 45-секунден клип, в който морска вода се спуска по тясна крайбрежна улица, повличайки бял автомобил, докато отломки и пяна нахлуват навътре в сушата.

Бурите връхлетяха и Малта, където шокиращи видеа показаха как градушка се трупа като сняг, а реки от лед заливат улиците.

Малтийската служба "Гражданска защита" предупреди жителите: "Избягвайте работа по покриви, балкони, скелета и открити конструкции" и "стойте далеч от бреговата линия, вълноломите и крайбрежните алеи."

Синоптиците предупреждават, че следващите часове остават критични за Южна Италия, като властите призовават жителите на изложените крайбрежни райони да бъдат нащрек, докато циклонът Хари продължава да удря региона.

Източник: The Sun    
Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

5 най-интелигентни породи кучета

<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Функции за Gemini за Android, които не използваме

Технологии Преди 10 минути

Приложението на Gemini за Android смартфони предлага много възможности. Толкова много, че потребителите дори не знаят всички и не използват функциите пълноценно, за да извлекат максимума от изкуствения интелект и той да е по-полезен в ежедневието

,

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

Свят Преди 16 минути

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

България Преди 37 минути

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 42 минути

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Свят Преди 49 минути

"Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 1 час

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

България Преди 2 часа

Подсъдим е Георги Александров

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Свят Преди 2 часа

"Това беше една от най-великите години", каза президентът на САЩ

Швейцарската гвардия във Ватикана

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 2 часа

Областният оперативен щаб се събира днес

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 3 часа

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Любопитно Преди 3 часа

Кога честите посещения в тоалетната престават да бъдат нормални и кои са скритите причини за тях?

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Свят Преди 3 часа

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Секунди до Армагедон: Как северното сияние едва не предизвика ядрена война

Любопитно Преди 3 часа

В продължение на малко повече от час в един мразовит зимен ден светът преживя смразяващ допир с най-лошите кошмари от Студената война

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

Внимание! Очакват се поледици и сняг в сряда

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 0° и 5°

