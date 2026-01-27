ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

А мериканската Служба за имиграция и митнически контрол (ICE) потвърди днес, че ще участва в охранителните дейности по време на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, които ще се проведат следващия месец, съобщава италианската новинарска агенция АНСА.

Това предизвика тревога в различни среди в Италия, след като в последните седмици агенти на службата убиха двама души в Минеаполис.

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

„По време на олимпийските игри ICE ще подпомага Дипломатическата служба за сигурност към Държавния департамент на Съединените американски щати и властите на страната домакин при оценката и ограничаването на рискове, свързани с транснационални престъпни организации. Всички операции по сигурността остават под италианска юрисдикция“, се казва в изявление на службата, цитирано от „Франс прес“.

Вчера източници от Министерството на вътрешните работи на Италия заявиха, че ICE няма да осъществява дейност в Италия по време на Зимните олимпийски игри, докато губернаторът на област Ломбардия Атилио Фонтана посочи, че агентите ѝ ще имат много ограничена роля, като ще осигуряват охрана на вицепрезидента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, които ще присъстват на церемонията по откриването на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Потвърждението на информацията, че ICE ще има роля, беше посрещнато с разочарование и тревога.

„Това е милиция, която убива“, заяви лявоцентристкият кмет на Милано Джузепе Сала пред радио RTL.

„Не можем ли поне веднъж да кажем не на Тръмп? Ясно е, че те не са добре дошли в Милано".

„Служителите на ICE не трябва да идват в Италия, защото не са в съответствие с нашия демократичен начин за осигуряване на сигурността.“

Алесандро Дзан, член на Европейския парламент от лявоцентристката Демократическа партия, заяви, че участието на службата е „неприемливо“, като добави, че министър-председателят Джорджа Мелони трябва „да спре да изпълнява нарежданията на Тръмп“.

Дори Масимилиано Салини, член на Европейския парламент от партия „Форца Италия“, която е част от управляващата коалиция на Мелони, заяви, че „няма необходимост от тях“.