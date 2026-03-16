Как мисия в Украйна разкри Банкси

Мистерията „Банкси" приключи: разследване на Ройтерс идентифицира художника като 51-годишния Робин Гънингам. Творецът се крил години под масовото име Дейвид Джоунс. Доказателствата включват признания пред NYPD и кадри от негови мисии в Украйна

16 март 2026, 10:17
М истериозният графити артист, известен като Банкси, най-накрая беше разкрит - след като е променил името си на толкова обикновено, че е успял да се скрие пред очите на всички, съобщава The Post.

(Във видеото: В Лондон се появиха два идентични графита на Банкси)

Скандалният „герила“ уличен творец, чиито полярни творби се продават за милиони долари, бе идентифициран като 51-годишния Робин Гънингам от английския град Бристол в детайлно разследване на Ройтерс от петък.

Докладът установява, че Гънингам е променил името си на Дейвид Джоунс - едно от най-често срещаните мъжки британски имена - през 2008 г., за да избегне идентификация.

„Това е едно от най-популярните имена във Великобритания, толкова разпространено, че му помага да се крие пред очите на всички“, се посочва в доклада.

Като част от разследването репортерите са извлекли информация от негово пътуване до разкъсваната от война Украйна, където той е бил фотографиран и е разговарял с местни жители; от разрив в отношенията с ямайския фотограф Питър Дийн Рикардс; както и от доклад за арест от полицията в Ню Йорк (NYPD) от 2000 г., включващ подписано саморъчно признание.

Гънингам/Джоунс и преди е бил идентифициран като Банкси - още в репортаж на Mail on Sunday от 2008 г. Репортерите на Ройтерс обаче са сглобили няколко съдебни доказателства, за да стигнат до своите заключения.

Авторите на доклада твърдят, че са опровергали и теорията, че Банкси всъщност е музикантът Робърт Дел Ная, фронтмен на известната бристолска група Massive Attack. Объркващото в случая е, че тяхното разследване установява, че Дел Ная също е бил в Украйна през 2022 г., но Ройтерс съобщава, че той е бил там заедно с Гънингам.

Говорител на Банкси не отговори веднага на запитванията за коментар.

В изявление адвокатът на художника, Марк Стивънс, заяви пред Ройтерс, че неговият клиент „не приема, че много от детайлите, съдържащи се във вашето запитване, са верни“.

Банкси поддържа своята анонимност, защото е бил „подложен на обсесивно, заплашително и екстремистко поведение“, добави Стивънс.

„Работата анонимно или под псевдоним служи на жизненоважни обществени интереси. Тя защитава свободата на изразяване, като позволява на творците да казват истината на властимащите без страх от възмездие, цензура или преследване - особено когато се разглеждат чувствителни въпроси като политика, религия или социална справедливост“, завършва изявлението.

От Ройтерс защитиха решението си да назоват Банкси с аргумента, че „обществото има дълбок интерес да разбере идентичността и кариерата на фигура с такова дълбоко и трайно влияние върху културата, арт индустрията и международния политически дискурс“.

Сред най-известните творби на Банкси е „Момиче с балон“ — обикновен стенсил на младо момиче, изпускащо червен балон във формата на сърце, който, колкото и да е мистериозно, беше обявен за любимата творба на британското общество в едно проучване на общественото мнение.

През 2018 г. дизайнът се превърна в център на зрелищна проява, когато рамкирано копие на творбата се самоунищожи чрез шредиране, веднага след като беше продадено на търг от механично устройство, скрито от Банкси в самата рамка.

