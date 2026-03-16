Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Организирано от сдружение „16 март 2025“, събитието почете паметта на загиналите.

Обновена преди 33 минути / 16 март 2026, 09:01
Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран
Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.
Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите
Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети
Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж
Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната
Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток

Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток
Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

С минута мълчание, точно в 2:32 ч. местно време (3:32 българско време), жители и гости на град Кочани почетоха паметта на трагично загиналите в пожара в дискотека "Пулс" преди година, предаде МИА.

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Рано сутринта на 16 март 2025 г. избухна пожар в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, който отне живота на 63 души, а над 200 пострадаха.

С мирен протест: Кочани настоява за справедливост

"Да застанем заедно в мълчание за нашите 63 ангели. В 2:32 ч., в часа, който завинаги промени Кочани, ще отдадем почит с минута мълчание. Нека светлината е свидетел, че не забравяме. Нека мълчанието ни говори за любовта, която остава", казаха от сдружение "16 март 2025", което организира събирането пред дискотеката снощи.

Кочани се сбогува с жертвите на пожара

Пред дискотеката бяха поставени сърца с изписани имената на загиналите.

Източник: БТА, Симона - Алекс Михалева    
"Блъска, удря, плюе": Агресивен мъж тормози столичани - снимките му обикалят социалните мрежи

Ефектът „уау“ на

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Трети „Оскар“ за Шон Пен, Ейми Мадиган: „Този път взех златното момче“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Разделението на EV пазара се задълбочава: Европа расте, но Китай записва рекорден спад

Разделението на EV пазара се задълбочава: Европа расте, но Китай записва рекорден спад

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч
Автобус катастрофира край Ловеч

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

Жителите сигнализират за разминаване между общия и индивидуалните водомери

<p>Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент</p>

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен към Института по астрономия при БАН

Кодът на светлината: Как FoReRo2 разгадава тайните на звездите и кометите

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Бързият възход на интелигентите асистенти, които могат да вършат все повече задачи, ще накара работодателите да се откажат от наемането на младши и начинаещи позиции, а именно те имат най-голяма нужда от тази работа, за да трупат опит

<p>Dacia неутрализира големия проблем на Bigster (тест драйв)</p>

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Четвърта кола е с леки щети, две от изгорелите автомобили са на един собственик

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

През уикенда над 145 дрона са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана

Дрон атакува международното летище в Дубай

Дрон атакува международното летище в Дубай

Авиокомпания "Емирейтс" обяви, че временно спира полетите си от и до Дубай

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект

<p>Иран към&nbsp;Саудитска Арабия: Не можем един без друг</p>

Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

Посланикът Алиреза Енаяти заяви, че Иран атакува само американски и израелски цели и иска международни гаранции за сигурност

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Исторически триумф за Ирландия: Джеси Бъкли разплака залата с емоционална реч за майчинството, след като пребори конкуренцията и грабна първия си „Оскар“ за драмата „Хамнет“

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Той изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари

<p>Напрежение в Ормузкия проток: Индия успя да прекара газови танкери след разговори с Техеран</p>

Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

Индийски танкери с втечнен газ преминаха безопасно след разговори с Техеран, докато Доналд Тръмп призовава за военни кораби в региона

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Малко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

Големите язовири в България са пълни

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Максим Генчев нарисува Орфей, обяви картината за 230 евро

Сашо Станков: Лудогорец превъзхождаше ЦСКА във всяко отношение

Гафът на Игор Тудор, който разсмя социалните мрежи (видео)

Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител

"Крещи, напада и заплашва": Потърпевши сигнализират за агресивен мъж в столичен квартал

