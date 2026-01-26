Свят

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда

26 януари 2026, 07:54
Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца
П ървото за годината убийство на жена в Италия прерасна в още по-голяма трагедия, когато стана ясно, че то е довело до двойно самоубийство на родителите на убиеца, обобщават италиански издания и медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Куотидиано национале“, „РАИ Нюз“, „Ти Джи Ком 24“, „Скай ти джи 24“ и др.

На 8 януари 41-годишната Федерика Торцуло от Ангуилара Сабация в областта Лацио изчезна безследно. За последно, според версията на половинката ѝ – 45-годишния предприемач Клаудио Карломаньо - тя е била видяна у дома си. После следите ѝ се губят и на следващия ден тя е обявена за общонационално издирване.

Постепенно разследването отведе следователите до имот на фирмата, в която е работил Клаудио и там десет дни по-късно беше изровен трупът на Федерика. Аутопсията показа, че тя е била намушкана 23 пъти с нож, като най-много рани има в областта на главата и врата. След смъртта ѝ убиецът е опитал да нареже тялото ѝ и да го изгори. В резултат на това левият крак на жертвата е бил напълно ампутиран. В хода на разследването бяха открити следи от кръв в къщата на Федерика и съпругът ѝ Клаудио беше арестуван за убийството. Предполага се, че той е убил жена си у дома, а после е транспортирал трупа до мястото, на което той беше изровен.

Двойката има дете на 10 годинки. Семейството планирало да се раздели. Федерика е била служител в местния пощенски клон.

Броени дни след ареста на Клаудио майка му Мария Месинео, която е била общински съветник по въпросите на сигурността в Ангуилара Сабация, е подала оставка от поста си. Тя е обяснила на кмета на градчето Анджело Пицигало, че има нужда да изчезне за малко. Междувременно разследващите започнаха да подозират бащата на Клаудио – Паскуале Карломаньо, че може да е помогнал на сина си да укрие трупа на Федерика. Обвинения срещу него обаче така и не бяха повдигнати. Паскуале е бил местен строителен предприемач и шеф на фирмата, в която е работил синът му Клаудио.

След това родителите на убиеца "изчезнали от радарите" и притеснени техни близки подали сигнал в полицията. Полицаите отишли в къщата им и намерили там обесени родителите на убиеца Клаудио. Близо до труповете имало прощално писмо от тях до другия им син Давиде, в което те обяснявали защо слагат край на живота си. 

Паксуале Карломаньо и Мария Месинео са били съответно на 69 и 65 години. Преди да започне работа като общински съветник, Мария е била полицайка. Семейството е било много уважавано в Ангуилара Сабация.

Адвокатът на убиеца Клаудио Карломаньо – Андреа Мироли, заяви, че е потресен от случилото се, а кметът на града каза:  „Пред една такава огромна трагедия, думите са излишни. Трябва само да проявим уважение и съпричастие към близките и да запазим мълчание“.

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда. Но също така породи и нови дебати за това доколко близките на насилниците трябва да бъдат съдени от обществото и медиите заради извършеното престъпление.

