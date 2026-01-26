Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

П ървото за годината убийство на жена в Италия прерасна в още по-голяма трагедия, когато стана ясно, че то е довело до двойно самоубийство на родителите на убиеца, обобщават италиански издания и медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Куотидиано национале“, „РАИ Нюз“, „Ти Джи Ком 24“, „Скай ти джи 24“ и др.

На 8 януари 41-годишната Федерика Торцуло от Ангуилара Сабация в областта Лацио изчезна безследно. За последно, според версията на половинката ѝ – 45-годишния предприемач Клаудио Карломаньо - тя е била видяна у дома си. После следите ѝ се губят и на следващия ден тя е обявена за общонационално издирване.

Постепенно разследването отведе следователите до имот на фирмата, в която е работил Клаудио и там десет дни по-късно беше изровен трупът на Федерика. Аутопсията показа, че тя е била намушкана 23 пъти с нож, като най-много рани има в областта на главата и врата. След смъртта ѝ убиецът е опитал да нареже тялото ѝ и да го изгори. В резултат на това левият крак на жертвата е бил напълно ампутиран. В хода на разследването бяха открити следи от кръв в къщата на Федерика и съпругът ѝ Клаудио беше арестуван за убийството. Предполага се, че той е убил жена си у дома, а после е транспортирал трупа до мястото, на което той беше изровен.

“Non si smette mai di essere genitori… solo che non pensavo che si dovesse sviluppare la genitorialità di un figlio preso, torturato e ucciso. Non è una cosa per cui un genitore é preparato”.



- Paola Deffendi a #CTCF pic.twitter.com/tE2AnLSiMr — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 25, 2026

Двойката има дете на 10 годинки. Семейството планирало да се раздели. Федерика е била служител в местния пощенски клон.

Броени дни след ареста на Клаудио майка му Мария Месинео, която е била общински съветник по въпросите на сигурността в Ангуилара Сабация, е подала оставка от поста си. Тя е обяснила на кмета на градчето Анджело Пицигало, че има нужда да изчезне за малко. Междувременно разследващите започнаха да подозират бащата на Клаудио – Паскуале Карломаньо, че може да е помогнал на сина си да укрие трупа на Федерика. Обвинения срещу него обаче така и не бяха повдигнати. Паскуале е бил местен строителен предприемач и шеф на фирмата, в която е работил синът му Клаудио.

🔴 Anguillara Sabazia sotto shock dopo il duplice suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo. In un biglietto le motivazioni del gesto.

▶ https://t.co/O9tGjACXeX pic.twitter.com/ITBhTMIGL4 — Tgr Rai (@TgrRai) January 25, 2026

След това родителите на убиеца "изчезнали от радарите" и притеснени техни близки подали сигнал в полицията. Полицаите отишли в къщата им и намерили там обесени родителите на убиеца Клаудио. Близо до труповете имало прощално писмо от тях до другия им син Давиде, в което те обяснявали защо слагат край на живота си.

Паксуале Карломаньо и Мария Месинео са били съответно на 69 и 65 години. Преди да започне работа като общински съветник, Мария е била полицайка. Семейството е било много уважавано в Ангуилара Сабация.

Адвокатът на убиеца Клаудио Карломаньо – Андреа Мироли, заяви, че е потресен от случилото се, а кметът на града каза: „Пред една такава огромна трагедия, думите са излишни. Трябва само да проявим уважение и съпричастие към близките и да запазим мълчание“.

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда. Но също така породи и нови дебати за това доколко близките на насилниците трябва да бъдат съдени от обществото и медиите заради извършеното престъпление.