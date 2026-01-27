Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Д ве инфлуенсърки от Пиза – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, „особено активни в социалните мрежи и OnlyFans“ – са подложени на проверка от италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) за укриване на приходи в размер на над 800 000 евро, пише La Nazione.

Разследванията обхващат последните пет години, през които финансовата полиция е установила "значителен оборот" за двете жени, благодарение на над 90 000 последователи, които са плащали месечен абонамент от 4 евро или годишен от 54 евро в платформата за еротично съдържание.

По този начин „те са получили суми, които, макар и кредитирани по разплащателни сметки или предплатени карти, не са били декларирани, което е довело до укриване на данъци“, обясняват следователите.

По-конкретно, финансовата полиция е констатирала изцяло липсващи данъчни декларации (както за данъци, така и за ДДС). Според органите, значителна част от тези приходи е била скрита чрез използване на карти за подаръци на Amazon или други форми на цифров кредит – метод, ставащ все по-популярен сред инфлуенсърите за укриване на доходи. Тези инструменти, често предавани като електронни кодове или онлайн портфейли, „затрудняват проследяването и връзката с реалните финансови потоци“.

В момента данъчните инспекции продължават в провинция Пиза, където живеят инфлуенсърките. Смята се, че 30-годишната италианка, която има ДДС номер, е укрила приблизително 300 000 евро, а българката – 500 000 евро.

Агенцията по приходите вече е започнала процедура за определяне на данъчното задължение и събиране на дължимите суми.

От Guardia di Finanza в Пиза коментират, че „идентифицирането и оспорването на подобни възнаграждения представлява технически деликатна дейност, но е от решаващо значение за успеха на разследванията в този сектор.“