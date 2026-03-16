Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Сезонът на наградите за 2026 г. завърши с няколко изненади, трогателен сегмент In Memoriam и някои съмнителни решения относно лицевото окосмяване. Вижте нашите отличия за вечерта

16 март 2026, 07:36
Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"
Н аградите „Оскар“ през 2026 г. дадоха на феновете много теми за обсъждане - от безупречния стил на червения килим (както при жените, така и при мъжете) до скечовете на водещия Конан О'Брайън, който преосмисли класически филми за аудитория, пристрастена към телефоните (особено ни хареса неговата забавна версия на „Казабланка“, написана от човек, който знае, че хората вече никога не гледат само един екран). Церемонията се движеше бързо, имаше няколко изненади и предизвика сълзи почти от момента, в който започна възпоменателният сегмент.

Това обаче не означава, че всичко мина напълно гладко! Прочетете какво ни накара да се смеем, да плачем и да крещим „О, стига де!“ пред екраните на телевизорите по време на „Оскарите“ през 2026 г.

01. Най-добрите принтове

На един особено добър червен килим бяхме впечатлени от звездите, които избраха по-висока степен на трудност – рокли с драматични принтове: флоралната рокля тип „русалка“ на Ан Хатауей, пелерината със златен феникс на Rei Ami и зашеметяващият бродиран Dior на Роуз Бърн.

02. Най-доброто от най-доброто: Велика нощ за бижутата

Имаше толкова много изумителни колиета, че мястото не ни стигна. Възхитете се на Зоуи Салдана (с рубини и диаманти Cartier), Ел Фанинг (с винтидж Cartier) и Джинифър Гудуин (със смарагд от 10 карата). Списъкът с ослепителни украшения продължава с Ан Хатауей, Теяна Тейлър, Гуинет Полтроу и Кейт Хъдсън.

03. Мненията са разделени: Малките мустачки

Леонардо Ди Каприо Източник: Getty Images

Някои от нас се стреснаха при вида на специфичното лицево окосмяване на номинираните за най-добра мъжка роля Леонардо Ди Каприо и Тимъти Шаламе. Други ги харесаха. Спорът в редакционния чат беше ожесточен.

04. Най-големият кошмар: Конан с грим от „Оръжия“

Сега, поглеждайки назад, не знаем как не предвидихме това за монолога. Но веднъж щом го видяхме, разбрахме, че този образ ще остане запечатан в съзнанието ни за дълго време.

05. Моят личен любим момент: Всички версии на Майкъл Б. Джордан

Няма да е странно, ако принтирам това и го сложа в рамка, нали?

06. Най-добрата вечер за бялото

Понякога най-силното послание е най-простото – пример за това бяха Ема Стоун в Louis Vuitton, Тимъти Шаламе и Гуинет Полтроу, всички облечени в чисто бяло от глава до пети.

07. Скръб за Бъфи: Клои Жао

Ние също сложихме черните воали, след като разбрахме, че рестартът на „Бъфи, убийцата на вампири“ (който тя трябваше да режисира) няма да се осъществи.

08. Опа! Това наистина ли си ти, Лео?

Леонардо Ди Каприо да участва в шегите на Конан О'Брайън и да доведе дама, която не е майка му? Какво следва – да признае, че на онази врата в „Титаник“ е имало място и за него?

09. Наградата „Линдзи Вон“ за представяне въпреки болката

Мисти Коупланд претърпя операция за смяна на тазобедрена става през декември. Някой би ли предположил това, гледайки изпълнението ѝ по време на музикалния номер на „Грешници“?

10. Най-добра изненада / Най-голямо напрежение: Равенството!

Кумейл Нанджиани обяви, че категорията за най-добър късометражен игрален филм е завършила с равенство. След като призова всички да се успокоят, той обяви победителите един по един. Забавен момент (едва седмото равенство в историята!), но напрегнати минути за останалите номинирани, докато екипът на „Певците“ беше на сцената, преди „Двама души обменят слюнка“ също да получи своя момент.

11. Най-директният коментар: Кийрън Кълкин приема наградата на Шон Пен

Това беше оспорвана категория, но Кийрън Кълкин излезе на сцената, за да приеме Оскара за поддържаща роля от името на Шон Пен. С вдигане на рамене той заяви, че Пен „не е могъл да бъде тук или не е поискал“. (The New York Times съобщи, че Пен всъщност е в Украйна).

12. Най-тежката вечер за нашите слъзни канали

Между трогателния трибют на Били Кристъл към Роб Райнър, речта на Рейчъл Макадамс за Даян Кийтън и музикалния момент на Барбра Стрейзанд, посветен на Робърт Редфорд, сегментът In Memoriam ни накара да изразходваме цели кутии с носни кърпички.

13. Опа, трябва да предупреждавате интернет за такива неща

Педро Паскал не може просто да се появи гладко избръснат без предизвестие! Това е от нещата, които хвърлят социалните мрежи в хаос – Threads и X буквално избухнаха в момента на появата му.

14. Най-добър повод за мемета

Не знаем на кое се радваме повече – че видяхме Бейби Йода (Грогу) в синхрон с Кейт Хъдсън, или че Сигорни Уивър влезе в ролята на Рипли директно от сцената на Оскарите („Махни се от нея, кучко!“). И двете бяха страхотни!

15. Най-лоша преценка на обстановката: Грубото прекъсване с музика

В няколко категории, където на сцената излязоха групи от хора (включително за най-добра анимация), оркестърът започваше да свири в секундата, в която нов човек започваше да говори. Микрофоните се спускаха пред изумените победители, а О'Брайън саркастично нарече това „забавно“. Позволете на победителите да говорят – те може никога повече да не са на тази сцена!

16. Най-добра реч: Джеси Бъкли

Въпреки че вечерта беше силна откъм речи, Джеси Бъкли – победителка за ролята си на скърбяща майка в „Хамнет“ – спечели сърцата ни с признанието си към майчинството.
„Да опозная тази сияйна жена и да пътувам към разбирането на майчината любов е най-големият сблъсък в живота ми“, каза тя. „Днес в Обединеното кралство е Денят на майката. Посвещавам това на красивия хаос в сърцето на всяка майка.“

