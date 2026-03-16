Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Н аградите „Оскар“ през 2026 г. дадоха на феновете много теми за обсъждане - от безупречния стил на червения килим (както при жените, така и при мъжете) до скечовете на водещия Конан О'Брайън, който преосмисли класически филми за аудитория, пристрастена към телефоните (особено ни хареса неговата забавна версия на „Казабланка“, написана от човек, който знае, че хората вече никога не гледат само един екран). Церемонията се движеше бързо, имаше няколко изненади и предизвика сълзи почти от момента, в който започна възпоменателният сегмент.

Това обаче не означава, че всичко мина напълно гладко! Прочетете какво ни накара да се смеем, да плачем и да крещим „О, стига де!“ пред екраните на телевизорите по време на „Оскарите“ през 2026 г.

01. Най-добрите принтове

Anne Hathaway and Anna Wintour reunite at the #Oscars for a “The Devil Wears Prada” moment while presenting Best Costume Design.



(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/pjgxZco7gk — Variety (@Variety) March 15, 2026

На един особено добър червен килим бяхме впечатлени от звездите, които избраха по-висока степен на трудност – рокли с драматични принтове: флоралната рокля тип „русалка“ на Ан Хатауей, пелерината със златен феникс на Rei Ami и зашеметяващият бродиран Dior на Роуз Бърн.

02. Най-доброто от най-доброто: Велика нощ за бижутата

Kate Hudson sparkled as she stepped on the red carpet at the Oscars thanks to her jewelry priced at $35 million. https://t.co/p24Q1jBPkW pic.twitter.com/nL3eWvz2UM — E! News (@enews) March 16, 2026

Имаше толкова много изумителни колиета, че мястото не ни стигна. Възхитете се на Зоуи Салдана (с рубини и диаманти Cartier), Ел Фанинг (с винтидж Cartier) и Джинифър Гудуин (със смарагд от 10 карата). Списъкът с ослепителни украшения продължава с Ан Хатауей, Теяна Тейлър, Гуинет Полтроу и Кейт Хъдсън.

03. Мненията са разделени: Малките мустачки

Леонардо Ди Каприо Източник: Getty Images

Някои от нас се стреснаха при вида на специфичното лицево окосмяване на номинираните за най-добра мъжка роля Леонардо Ди Каприо и Тимъти Шаламе. Други ги харесаха. Спорът в редакционния чат беше ожесточен.

04. Най-големият кошмар: Конан с грим от „Оръжия“

Ame el intro de Conan como la tía Gladys. Weapons siempre será iconica#Oscars pic.twitter.com/jDGYrfNCTw — Lady Blue 🖤 (@ladyblue1580) March 15, 2026

Сега, поглеждайки назад, не знаем как не предвидихме това за монолога. Но веднъж щом го видяхме, разбрахме, че този образ ще остане запечатан в съзнанието ни за дълго време.

05. Моят личен любим момент: Всички версии на Майкъл Б. Джордан

Conan O'Brien had to throw in a twins joke at Michael B. Jordan during the 2026 Oscars. 😂 📸: ABC/Oscars pic.twitter.com/FATRq0KA01 — Page Six (@PageSix) March 15, 2026

Няма да е странно, ако принтирам това и го сложа в рамка, нали?

06. Най-добрата вечер за бялото

Timothee Chalamet walked the #Oscars carpet in an all white ensemble 🕊️ https://t.co/JMdwUncYDx pic.twitter.com/banF3i9D5m — Daily Mail (@DailyMail) March 15, 2026

Понякога най-силното послание е най-простото – пример за това бяха Ема Стоун в Louis Vuitton, Тимъти Шаламе и Гуинет Полтроу, всички облечени в чисто бяло от глава до пети.

07. Скръб за Бъфи: Клои Жао

Ние също сложихме черните воали, след като разбрахме, че рестартът на „Бъфи, убийцата на вампири“ (който тя трябваше да режисира) няма да се осъществи.

08. Опа! Това наистина ли си ти, Лео?

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

Леонардо Ди Каприо да участва в шегите на Конан О'Брайън и да доведе дама, която не е майка му? Какво следва – да признае, че на онази врата в „Титаник“ е имало място и за него?

09. Наградата „Линдзи Вон“ за представяне въпреки болката

Misty Copeland takes center stage at Oscars 2026 after Timothée Chalamet’s ballet dig https://t.co/fB7p1xtZQL pic.twitter.com/I1wxxMrtQu — Page Six (@PageSix) March 16, 2026

Мисти Коупланд претърпя операция за смяна на тазобедрена става през декември. Някой би ли предположил това, гледайки изпълнението ѝ по време на музикалния номер на „Грешници“?

10. Най-добра изненада / Най-голямо напрежение: Равенството!

omg the SEVENTH tie in Oscars history just happened!!!! this time in the Live-Action Short category



Kumail Nanjiani: "It's a tie! I'm not joking! It's actually a tie, so everyone calm down!" pic.twitter.com/SHnbgZDCzX — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Кумейл Нанджиани обяви, че категорията за най-добър късометражен игрален филм е завършила с равенство. След като призова всички да се успокоят, той обяви победителите един по един. Забавен момент (едва седмото равенство в историята!), но напрегнати минути за останалите номинирани, докато екипът на „Певците“ беше на сцената, преди „Двама души обменят слюнка“ също да получи своя момент.

11. Най-директният коментар: Кийрън Кълкин приема наградата на Шон Пен

lol at Kieran Culkin's unscripted joke about no-show Sean Penn after he won Supporting Actor (his THIRD Oscar)



"Sean Penn couldn't be here this evening...or didn't want to...so I'll be accepting this award on his behalf." pic.twitter.com/L2BcB2deAq — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Това беше оспорвана категория, но Кийрън Кълкин излезе на сцената, за да приеме Оскара за поддържаща роля от името на Шон Пен. С вдигане на рамене той заяви, че Пен „не е могъл да бъде тук или не е поискал“. (The New York Times съобщи, че Пен всъщност е в Украйна).

12. Най-тежката вечер за нашите слъзни канали

Billy Crystal led an emotional tribute at the 98th Academy Awards Sunday night to his longtime friend, director and actor Rob Reiner, and his wife, Michele Singer Reiner.https://t.co/rPLdvwvc6e — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Между трогателния трибют на Били Кристъл към Роб Райнър, речта на Рейчъл Макадамс за Даян Кийтън и музикалния момент на Барбра Стрейзанд, посветен на Робърт Редфорд, сегментът In Memoriam ни накара да изразходваме цели кутии с носни кърпички.

13. Опа, трябва да предупреждавате интернет за такива неща

Педро Паскал не може просто да се появи гладко избръснат без предизвестие! Това е от нещата, които хвърлят социалните мрежи в хаос – Threads и X буквално избухнаха в момента на появата му.

14. Най-добър повод за мемета

Не знаем на кое се радваме повече – че видяхме Бейби Йода (Грогу) в синхрон с Кейт Хъдсън, или че Сигорни Уивър влезе в ролята на Рипли директно от сцената на Оскарите („Махни се от нея, кучко!“). И двете бяха страхотни!

15. Най-лоша преценка на обстановката: Грубото прекъсване с музика

В няколко категории, където на сцената излязоха групи от хора (включително за най-добра анимация), оркестърът започваше да свири в секундата, в която нов човек започваше да говори. Микрофоните се спускаха пред изумените победители, а О'Брайън саркастично нарече това „забавно“. Позволете на победителите да говорят – те може никога повече да не са на тази сцена!

16. Най-добра реч: Джеси Бъкли

Източник: БТА

Въпреки че вечерта беше силна откъм речи, Джеси Бъкли – победителка за ролята си на скърбяща майка в „Хамнет“ – спечели сърцата ни с признанието си към майчинството.

„Да опозная тази сияйна жена и да пътувам към разбирането на майчината любов е най-големият сблъсък в живота ми“, каза тя. „Днес в Обединеното кралство е Денят на майката. Посвещавам това на красивия хаос в сърцето на всяка майка.“