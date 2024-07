След стрелбата: Илон Мъск за първи път обяви публично подкрепата си за Тръмп

М илиардерът Илон Мъск, който е основател и главен изпълнителен директор на Tesla, заяви, че изцяло подкрепя Доналд Тръмп и му пожела бързо възстановяване след стрелбата на митинг в щата Пенсилвания, предаде агенция Ройтерс.

Мъск за първи път публично подкрепи Тръмп в президентската надпревара в САЩ, посочва агенцията.

Най-богатият човек в света публикува в своята социална мрежа X позицията си, придружена с видео на окървавения Тръмп.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF