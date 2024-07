Реакциите на световните лидери след атаката срещу Тръмп

С ветовни лидери реагираха на раняването на Доналд Тръмп при опит за убийство на бившия американски президент на предизборен митинг. Президенти и министър-председатели в от целия свят се обявиха срещу политическото насилие и изразиха подкрепата си за засегнатите от стрелбата в събота, при която един случаен участник в митинга беше убит, а други двама зрители - критично ранени.

Donald Trump Jr. gives update on his father after shots fired at his Pennsylvania rally on Saturday evening. https://t.co/gKJdPRSluO pic.twitter.com/d2Lkb8jZzH

Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел осъди нападението.

"Отново сме свидетели на недопустими актове на насилие срещу политически представители", каза първият дипломат на блока.

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че е "ужасен от шокиращите сцени" на митинга.

"Политическото насилие под каквато и да е форма няма място в нашите общества", категоричен беше той.

Говорейки за "тези тъмни часове", националистическият лидер на Унгария Виктор Орбан увери, че ще се моли за Тръмп.

Италианският премиер Джорджа Мелони каза, че "следи с опасения" новините от Пенсилвания и пожела на Тръмп бързо възстановяване. Лидерката на десницата изрази надежда, че "в следващите месеци на предизборната кампания диалогът и отговорността могат да надделеят над омразата и насилието".

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обвини "международната левица" за опита за убийство.

"В паника от загуба на изборите те прибягват до тероризъм, за да наложат своя назадничав и авторитарен дневен ред", каза държавният глава.

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва каза, че стрелбата "трябва да бъде категорично осъдена от всички защитници на демокрацията и политическия диалог".

Правителството на Коста Рика осъди атаката и заяви, че следи актуалната информация за "този неприемлив акт".

"Като лидер в демокрацията и мира, ние отхвърляме всички форми на насилие", казаха от президентството.

Президентът на Чили Габриел Борич безусловно осъди стрелбата. "Насилието е заплаха за демокрациите и отслабва живота ни заедно. Всички трябва да го отхвърлим", каза Борич.

В Боливия президентът Луис Арсе каза, че "въпреки нашите дълбоки идеологически и политически различия, насилието, откъдето и да идва, винаги трябва да се отхвърля от всички".

Индийският премиер Нарендра Моди каза, че е "силно обезпокоен” от нападението срещу своя приятел. "Насилието няма място в политиката и демокрациите", подчерта Моди.

Японският премиер Фумио Кишида също се обяви против политическите атаки, като каза, че "трябва да застанем твърдо срещу всяка форма на насилие, която поставя под въпрос демокрацията".

Breaking: Former President Donald Trump was taken off the stage at a rally in Butler, Pa., Saturday after what sounded like multiple shots were fired https://t.co/62mVQ2c37w pic.twitter.com/UeXtBfkRll