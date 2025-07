След разследване на ЕС: Китай отрича съхранение на данни от "ТикТок"

С лед като Европейският съюз започна разследване на социалната медия "ТикТок", китайското правителство отрече да е замесено в незаконно съхраняване на лични данни на сървъри на негова територия, предаде Франс прес.

"Китайското правителство отдава голямо значение на поверителността и сигурността на данните и ги защитава в съответствие със закона", заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин. Според нея Пекин "никога не е изисквал и няма да изисква от компаниите или физическите лица да събират или съхраняват незаконно данни".

