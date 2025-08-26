Свят

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

26 август 2025, 13:48
Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон
Източник: БТА

С емейството на британска хуманитарна работничка, за която се съобщава, че е загинала при руски дронов удар в Украйна, е изпаднало в "бюрократичен вакуум", заявиха от неправителствена организация.

Ан Льюис Марфи, на 69 години, е в неизвестност в Украйна от юни. Тя напуска дома си в Силвъртън, близо до Екзитър, в края на май, за да достави зелен джип, натоварен с хуманитарни помощи, на организацията Aid Ukraine UK.

Синът ѝ разказва, че майка му е била в редовен контакт със семейството си до 8 юни, когато комуникацията внезапно прекъснала, предаде Sky News.

Екип на Aid Ukraine я търси в продължение на седмица, докато организацията не била уведомена от полицията в Краматорск, че Льюис Марфи е загинала при руски дронов удар в периода между 11 и 12 юни, след като паркирала автомобила си на улица "в зона на активни бойни действия".

Според полицията тя е получила "несъвместими с живота наранявания", но тялото ѝ не може да бъде прибрано заради продължаващите сражения в района.

Семейството настоява украинските власти и британското Министерство на външните работи и развитието на Общността да издадат смъртен акт въз основа на полицейския доклад. Това, казват близките, ще им даде възможност да скърбят както подобава и да започнат процедурата по наследство.

Но без открити останки процесът може да се проточи месеци или дори години, обяснява основателката на Aid Ukraine Катаржина Билок.

Дори при ускорена процедура в Украйна за удостоверяване на смърт в случаи, когато тленните останки не могат да бъдат възстановени, семейството трябва да очаква между шест и дванадесет месеца забавяне.

Ан Льюис Марфи пътува през Европа заедно с бивш войник от Уелс, който обаче е принуден да се върне във Великобритания, след като се разболял в Полша.

Тя е била инструктирана да предаде автомобила на екипи на Aid Ukraine в Лвов, но въпреки това продължила пътя си към Краматорск, където джипът трябвало да бъде доставен. Тя пристига в Украйна на 4 юни.

  • "Никога няма да получат тялото ѝ"

"Това оставя семейството ѝ в ужасен бюрократичен вакуум", казва Билок.

"Те никога няма да получат тялото ѝ. Синовете ѝ са с вързани ръце."

Тя допълва, че има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи, и призовава процедурите, които изискват наличието на останки или ДНК за издаване на смъртен акт, да бъдат актуализирани.

Синът на загиналата, Чарли Льюис Марфи, заявява пред Би Би Си, че семейството е "огорчено" от забавянето в издаването на документа.

Говорител на британското външно министерство съобщи:

"Подкрепяме семейството на британска гражданка, която е в неизвестност в Украйна, и сме в контакт с местните власти."

Източник: Sky News     
Британска хуманитарна работничка Война в Украйна Руски дронов удар Ан Льюис Марфи Бюрократичен вакуум Смъртен акт Неоткрито тяло Хуманитарна помощ Краматорск Семейство на жертва
Последвайте ни

По темата

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 4 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 час
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 56 минути

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 1 час

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 1 час

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 1 час

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 2 часа

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 2 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 2 часа

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

<p>Човекът зад &quot;Бийтълс&quot;</p>

Човекът зад "Бийтълс" - Брайън Епщайн

Любопитно Преди 2 часа

Епщайн изиграва ключова роля в издигането на групата – от свирене по малки ливърпулски клубове до статута на най-голямата банда в света

<p>Гърция предлага 10-часов работен ден и гъвкаво работно време</p>

Министерството на труда в Гърция въвежда гъвкаво работно време и 4-дневна седмица

Свят Преди 2 часа

Законопроектът остава на обществено обсъждане до 19 септември

<p>&quot;Плаках с глас няколко часа&quot;:&nbsp;Димитров проговори за контузията си от &quot;Уимбълдън&quot;</p>

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

България Преди 2 часа

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Свят Преди 2 часа

В момента пред факултета има няколко студенти и граждани

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

България Преди 2 часа

Нерегламентираните състезания са породили съмнения за осъществено умишлено престъпление

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 2 часа

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

<p>&bdquo;Морска администрация&ldquo; ще следи <strong>атракционите</strong> <strong>с потенциален риск</strong> по нови правила</p>

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

България Преди 2 часа

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът

<p>Какво накара президента&nbsp;на Южна Корея да се притеснява от Тръмп?</p>

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Свят Преди 3 часа

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 3 часа

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Меган Маркъл със сълзи на очи: Бях зле, когато не виждах децата си!

Edna.bg

Илиан Илиев обяви състава за Испания и Грузия: дебютант, четирима от Левски и нито един от ЦСКА

Gong.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg