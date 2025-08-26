Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

С емейството на британска хуманитарна работничка, за която се съобщава, че е загинала при руски дронов удар в Украйна, е изпаднало в "бюрократичен вакуум", заявиха от неправителствена организация.

Ан Льюис Марфи, на 69 години, е в неизвестност в Украйна от юни. Тя напуска дома си в Силвъртън, близо до Екзитър, в края на май, за да достави зелен джип, натоварен с хуманитарни помощи, на организацията Aid Ukraine UK.

Синът ѝ разказва, че майка му е била в редовен контакт със семейството си до 8 юни, когато комуникацията внезапно прекъснала, предаде Sky News .

Екип на Aid Ukraine я търси в продължение на седмица, докато организацията не била уведомена от полицията в Краматорск, че Льюис Марфи е загинала при руски дронов удар в периода между 11 и 12 юни, след като паркирала автомобила си на улица "в зона на активни бойни действия".

Според полицията тя е получила "несъвместими с живота наранявания", но тялото ѝ не може да бъде прибрано заради продължаващите сражения в района.

Семейството настоява украинските власти и британското Министерство на външните работи и развитието на Общността да издадат смъртен акт въз основа на полицейския доклад. Това, казват близките, ще им даде възможност да скърбят както подобава и да започнат процедурата по наследство.

Но без открити останки процесът може да се проточи месеци или дори години, обяснява основателката на Aid Ukraine Катаржина Билок.

Дори при ускорена процедура в Украйна за удостоверяване на смърт в случаи, когато тленните останки не могат да бъдат възстановени, семейството трябва да очаква между шест и дванадесет месеца забавяне.

Ан Льюис Марфи пътува през Европа заедно с бивш войник от Уелс, който обаче е принуден да се върне във Великобритания, след като се разболял в Полша.

Тя е била инструктирана да предаде автомобила на екипи на Aid Ukraine в Лвов, но въпреки това продължила пътя си към Краматорск, където джипът трябвало да бъде доставен. Тя пристига в Украйна на 4 юни.

"Никога няма да получат тялото ѝ"

"Това оставя семейството ѝ в ужасен бюрократичен вакуум", казва Билок.

"Те никога няма да получат тялото ѝ. Синовете ѝ са с вързани ръце."

Тя допълва, че има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи, и призовава процедурите, които изискват наличието на останки или ДНК за издаване на смъртен акт, да бъдат актуализирани.

Синът на загиналата, Чарли Льюис Марфи, заявява пред Би Би Си, че семейството е "огорчено" от забавянето в издаването на документа.

Говорител на британското външно министерство съобщи:

"Подкрепяме семейството на британска гражданка, която е в неизвестност в Украйна, и сме в контакт с местните власти."