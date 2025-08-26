Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе (ВИДЕО/СНИМКИ)

М ладежът, помел хора с електрическо АТВ в Слънчев бряг, е карал под въздействието на марихуана.

Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев на брифинг в Съдебната палата.

Веществото тетрахидроканабинол е било открито и в кръвта и в урината на обвиняемия.

След преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на деянието като умишлено такова.

Припомняме, че на 14 август младеж на 18 години блъсна петима души - двама възрастни и три деца, с взето под наем електрическо АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг.

Едно от пострадалите деца, на 4 години, е с тежка черепно-мозъчна травма и е в кома. А майка му, на 35 години, е в мозъчна смърт, като жизнените ѝ функции се поддържат изкуствено.