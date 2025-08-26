Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

М ладежът, помел хора с електрическо АТВ в Слънчев бряг, е карал под въздействието на марихуана.
Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев на брифинг в Съдебната палата.
"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома
Веществото тетрахидроканабинол е било открито и в кръвта и в урината на обвиняемия.
След преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на деянието като умишлено такова.
Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Припомняме, че на 14 август младеж на 18 години блъсна петима души - двама възрастни и три деца, с взето под наем електрическо АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг.
Едно от пострадалите деца, на 4 години, е с тежка черепно-мозъчна травма и е в кома. А майка му, на 35 години, е в мозъчна смърт, като жизнените ѝ функции се поддържат изкуствено.