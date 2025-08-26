България

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев" в София

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

26 август 2025, 13:13
Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев" в София
О бластният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район „Изгрев“. Това е първата стъпка към изграждането на модерна детска градина за 15 групи и част от проекта „Зелен ринг София“.

Новата детска градина ще бъде първата по рода си в квартал „Изгрев“ и ще даде реален отговор на един от най-сериозните проблеми пред местните родители – недостигът на места в детските заведения.

На територията на прехвърлените имоти ще започне и изграждането на първия етап от проекта „Зелен ринг София“ – модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара „Пионер“ с ВТУ „Тодор Каблешков“.

„София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. С този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих“, коментира областният управител Стефан Арсов.

Проектът е конкретен отговор на дългогодишните проблеми в район „Изгрев“ – липса на места в детските градини и недостиг на зелени площи.

Съгласно условията на заповедта, Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти.

Източник: Областна администрация София    
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
