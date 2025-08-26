Любопитно

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина" и ще се състезава на „Мис Вселена"

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

26 август 2025, 13:43
Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

У частничка в тазгодишния конкурс „Мис Вселена“ ще представлява държава, която мнозинството нации не признават, чиято религиозна и културна среда отхвърля подобни събития – и то след като печели титла в конкурс, който изглежда никога не се е състоял.

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември. Това е 27-годишната Надийн Аюб – модел, уелнес треньор и основател на организацията „Мис Палестина“, стояща зад нейното коронясване.

Въпреки това, изданието The Post не откри никакви данни за провеждан конкурс „Мис Палестина“ – нито списък с други кандидатки, нито информация за регистрация или подбор.

Официалната биография на Аюб е оскъдна както в социалните ѝ мрежи, така и на сайта на „Мис Палестина“. Според наличните данни тя е родена в САЩ, израснала е в Канада, а в момента живее в Дубай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ELLE Arabia (@elle_arabia)

Със сравнително дискретно съобщение в уебсайта си и в социалните мрежи тя обяви, че е приета за представителка на Палестина в конкурса „Мис Вселена“, който ще се проведе на 21 ноември в Тайланд.

„Гордея се, че вървя по този път, не само като Мис Палестина, но и като глас на онези, които заслужават да бъдат видени и чути“, написа Аюб в Instagram, където има 1,1 милиона последователи, публикувайки своя снимка с лента „Мис Вселена Палестина“.

Аюб за първи път претендира за титлата през 2022 г., но според нейни думи отложила участие в „Мис Вселена“ след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., разказа тя в интервю за The National – издание от ОАЕ.

„Имахме конкурса за красота „Мис Палестина“ и аз спечелих титлата“, заявява Аюб в разговор от септември 2022 г., качен в YouTube. „Оттогава нямаше друга „Мис Палестина“ заради геноцида... Исках да остана зад кулисите, защото прожекторите трябваше да бъдат насочени към хората в Палестина, които страдат, а не към мен.“

Използването на думата „геноцид“ по отношение на Газа предизвика възмущение в израелските медии. В същото време някои участнички в конкурсите за красота са озадачени от нейната поява.

„Странното е, че „Мис Вселена“ реши да я включи“, коментира Адела Коджаб – еврейска активистка от Ню Йорк и подгласничка в „Мис Израел“ тази година. „Мис Вселена е символ на единство, мир и съвместно съществуване – и ако тя представлява тези ценности, нека го докаже.“

Коджаб, която през 2019 г. заведе дело срещу Нюйоркския университет заради антисемитизъм, заяви, че би искала да чуе Аюб ясно да осъжда екстремизма и атаките на „Хамас“ срещу Израел, при които загинаха 1200 души.

„Бих приветствала защитник, който се противопоставя на екстремизма и отстоява правото на всички хора да съществуват“, допълни тя пред The Post.

Израел, който води война в Газа, не признава Палестина за независима държава. Същото важи и за САЩ. В същото време Франция, Канада и още няколко страни обявиха, че ще предложат официално признаване на Палестина в Общото събрание на ООН следващия месец.

Организацията „Мис Палестина“ е регистрирала своя уебсайт едва през май, където публикува стилни черно-бели снимки на Аюб с блестяща корона.

Говорителка на компанията отказа да отговори на въпроса как Аюб е получила титлата още през 2022 г., заявявайки единствено: „В момента подготвяме официалните материали за „Мис Палестина“ и ще споделим пълните подробности в предстоящото си прессъобщение.“

Организацията вече е поканила кандидатки да се регистрират за конкурса „Мис Палестина“ през 2026 г. Предишни опити за подобно събитие бяха осуетени – през 2009 г. в Рамала конкурсът беше отменен, след като представители на „Хамас“ обвиниха Палестинската администрация в „разпространение на морална поквара“.

По публични данни Аюб е израснала в Канада, където е учила английска литература и психология в Университета на Западно Онтарио, след като е завършила гимназия в същия район. Тя е преподавала и в училището „Приятели“ в Рамала и е работила за американската организация „United in Humanity“, която организира хуманитарни мисии в Газа.

Днес Аюб управлява базираната в Дубай Olive Green Academy – компания, предлагаща обучения за инфлуенсъри. „Очакваме с нетърпение да видим г-жа Аюб на сцената на „Мис Вселена“, която ще покаже красотата, таланта и устойчивостта на своя народ“, коментира Марио Букаро, вицепрезидент по международните отношения на организацията „Мис Вселена“.

Самата организация беше купена през 2022 г. от тайландската предприемачка Ан Джакраджутатип чрез JKN Global Group. Година по-късно компанията обяви фалит, но конкурсът продължи. Преди това собственик беше Доналд Тръмп, който я продаде през 2015 г.

„Всички кандидатури се преглеждат внимателно от комисия в рамките на организацията“, увери Букаро в коментар за The Post. Той не уточни по какъв начин е избрана Аюб, но подчерта, че „Мис Вселена“ е „аполитична и приобщаваща организация“.

„В повечето конкурси за красота се правят изключения, ако съответната държава няма национален път за селекция“, пояснява Лора Кларк – национален директор на „Мис Земя САЩ“. Според нея в някои случаи кандидатките могат да се самоопределят за представителки на страна или регион, като процесът обикновено е свързан със значителна такса – между 5000 и 10 000 долара.

През 2022 г. Аюб вече беше сред четирите победителки в международния конкурс „Мис Земя“ във Филипините, където получи титлата „Мис Земя Вода“. Тогава тя твърдеше, че е участвала в конкурс „в Палестина“ преди това състезание, но не даде конкретни подробности.

Източник: nypost.com    
Надийн Аюб Мис Вселена Мис Палестина Палестина Конкурс за красота Противоречия Конфликт в Газа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 4 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 час
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 часа

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

