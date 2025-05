Тръмп удължава срока за сделка с "ТикТок"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще даде още време за сключване на сделка за придобиване на социалната мрежа "Тикток" от нейната компания собственик, китайската "Байтденс", ако до изтичането на крайния срок за това 19 юни такава все още няма, предаде Ройтерс.

"Желанието ми е въпросът да бъде уреден", каза републиканецът в интервю, направено с него в имението му "Мар а Лаго" в Уест Палм Бийч, Флорида, за предаване на телевизия Ен Би Си.

Тръмп добави, че има "специален сантимент" към тази социална мрежа, която има 170 милиона американски потребители, тъй като тя му помогна да спечели младите избиратели на президентските избори миналата година.

"Тикток" е много интересна (социална мрежа) и тя ще бъде защитена", посочи милиардерът.

По-рано Тръмп даде две отсрочки на влизането в сила на наложената от Конгреса забрана на платформата в САЩ, която поначало трябваше да започне да се изпълнява от януари.

