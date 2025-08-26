Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

В ластите в Мисисипи обявиха извънредно положение в общественото здравеопазване, след като нивото на детската смъртност достигна най-високото си равнище от повече от десетилетие.

„Твърде много семейства в Мисисипи губят бебетата си преди първия им рожден ден“, заяви главният здравен инспектор на щата д-р Дан Едни в съобщение от 21 август на Департамента по здравеопазване. По думите му процентът на детската смъртност е „най-високият от повече от десетилетие“ – 9,7 смъртни случая на 1000 живородени. От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година.

„Това е дълбоко лично за мен – не само като лекар, но и като баща и дядо“, подчерта Едни. „Всяка загуба на бебе означава съсипано семейство, засегната общност и прекъснато бъдеще. Не можем и няма да приемем тези числа като даденост. Обявяването на извънредна ситуация в общественото здравеопазване е повече от политическо решение – това е спешен ангажимент за спасяване на човешки живот.“

Сред основните причини за смъртност са вродени малформации, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане и синдром на внезапна детска смърт (СВДС). Но здравните власти обръщат внимание и на т.нар. „акушерски пустини“ – райони, в които достъпът до акушерска помощ е силно ограничен. Според неправителствената организация за майчино здраве March of Dimes, близо половината от всички окръзи в Мисисипи попадат в тази категория. Това означава, че „много семейства разполагат с минимален или никакъв достъп до майчинска грижа, което ги излага на по-висок риск от усложнения и неблагоприятни резултати“.

Длъжностните лица вече обявиха планове за въвеждане на единни стандарти за грижа за майки и новородени, както и за създаване на система за домашна подкрепа за бременни жени в риск.

„Обявяването на извънредно положение от Министерството на здравеопазването на Мисисипи заради високата детска смъртност е болезнено напомняне за кризата в майчиното и детското здраве, пред която е изправена нашата нация“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на The March of Dimes, Синди Рахман.

Тя подчерта, че проблемът засяга най-силно бебетата на чернокожи майки, при които детската смъртност е 15,2% – увеличение с близо 24% спрямо предходната година. За сравнение, при бебетата на бели майки процентът е намалял.

„Въпреки че в Мисисипи се раждат по-малко от 1% от всички бебета в САЩ, щатът е отговорен за над 1,6% от смъртните случаи сред новородените. Тези загуби трябва да бъдат зов за събуждане на цялата нация“, завърши Рахман.