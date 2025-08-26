Любопитно

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

26 август 2025, 14:48
Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт
Източник: iStock/Getty Images

К огато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка – няколко дни с треска , болки в гърлото или кашлица, преди да се почувстват по-добре, пише Sciencealert.

Но за мнозина историята не свършва дотук. Дългосрочният COVID – определен от Световната здравна организация (СЗО) като симптоми, продължаващи поне три месеца след заразяването – се е превърнал в трайна част от пандемията .

Повечето изследвания са фокусирани върху описанието на симптоми – като умора, мозъчна мъгла и задух. Но знаем по-малко за ефекта им върху ежедневието и това не е добре проучено в Австралия. Ето къде идва нашето ново проучване, публикувано днес .

Дългият COVID не е просто неприятен или неудобен. Хората с това състояние ни казаха, че то може сериозно да ограничи ежедневието им и да им попречи да правят това, което искат и трябва да правят.

Какво е дълъг COVID?

Дългосрочният COVID засяга около 6% от хората с COVID , като са регистрирани над 200 симптома . При някои той продължава няколко месеца. 

Размерът на проблема е труден за измерване, защото симптомите варират от човек на човек. Това доведе до дебат за това колко дълго всъщност е COVID, какво го причинява и дори дали е реален .

Но нарастващите доказателства показват, че дългият COVID е много реален и сериозен. Проучванията потвърждават, че той намалява качеството на живот до нива, наблюдавани при заболявания като синдром на хроничната умора , инсулт, ревматоиден артрит и болест на Паркинсон.

Ето какво ни казаха хора с дълъг COVID

Анкетирахме 121 възрастни в цяла Австралия, живеещи с продължителен COVID. Те са се заразили с COVID между февруари 2020 г. и юни 2022 г., като повечето са били на възраст между 36 и 50 години. Повечето никога не са били хоспитализирани и са се справяли с болестта си у дома.

Но месеци или години по-късно, те все още се бореха с ежедневните дейности, които някога са приемали за даденост.

Учни са попълнили две анкети, широко използвани в здравните изследвания за измерване на уврежданията и качеството на живот – Графикът за оценка на уврежданията на СЗО ( WHODAS 2.0 ) и Краткото здравно проучване ( SF-36 ).

Тези проучвания отчитат собствените гласове и житейския опит на хората. За разлика от сканиранията или кръвните изследвания, те показват какво означават симптомите за ежедневието.

Резултатите били поразителни.

Хората с продължителен COVID съобщават за по-тежко увреждане от 98% от общото австралийско население. Общо 86% от тези с продължителен COVID са достигнали прага за сериозно увреждане в сравнение с 9% от австралийците като цяло.

Средно хората са имали проблеми с ежедневните дейности около 27 дни в месеца и са били неспособни да функционират около 18 дни.

Задачи като хранене или обличане бяха по-слабо засегнати, но по-сложни области – домакинска работа и социализация – бяха силно засегнати. Хората често можеха да задоволяват основни нужди, но способността им да допринасят за домовете, работните си места и общностите си беше ограничена.

Качеството на живот също било силно засегнато. Нивата на енергия и социалният живот били най-засегнати, което отразявало как умората и мозъчната мъгла влияят на дейностите, взаимоотношенията и връзките в общността. Средно общите оценки за качество на живот били с 23% по-ниски от тези на общото население.

Какви са последиците?

Международни изследвания показват подобни модели. Едно проучване в 13 държави установи сходни нива на инвалидност. То също така установи, че жените имат по-високи резултати за инвалидност от мъжете. Тъй като инвалидността, причинена от COVID, има много аспекти и може да се променя много с течение на времето , тя не се вписва в традиционните начини за предоставяне на здравни грижи за хронични заболявания.

Друго ключово заключение от нашето проучване е значението на самооценката на резултатите . Дългосрочният COVID няма диагностичен тест и хората често съобщават, че здравните специалисти са скептични относно симптомите и тяхното въздействие. И все пак нашето проучване показа, че собствените оценки на хората за тяхното възстановяване силно предсказват тяхната инвалидност и качество на живот.

Това показва, че самооценките не са просто „истории“. Те са валидни и надеждни показатели за здравето. Те също така обхващат това, което медицинските тестове не могат.

Например, умората не е просто умора. Тя може да означава загуба на концентрация по време на шофиране, отказване от хобита или отдръпване от ценни приятелства.

Проучване показва, че дългият COVID нарушава бъдещето, прекъсва връзките и създава ежедневни трудности, които се отразяват на семействата, работните места и общностите.

Какво трябва да се случи след това?

Доказателства, представени на парламентарното разследване за продължителен COVID от 2023 г., показват, че стотици хиляди австралийци живеят с продължителен COVID.

Общностите в неравностойно положение са още по-склонни да бъдат засегнати от каскадните ефекти на дългия COVID. Така че игнорирането на мащаба и тежестта на дългия COVID рискува да задълбочи неравенството и да влоши още повече неговото въздействие.

Чрез изграждане на услуги, базирани на житейски опит, можем да се стремим към възстановяване не само на здравето, но и на достойнството и участието в ежедневието на хората с продължителен COVID.

Нуждаем се от рехабилитационни и поддържащи услуги, които надхвърлят основните медицински грижи. Хората се нуждаят от подкрепа за справяне с умората , като например „ритъм“ и пестене на енергия, като не се пренапрягат. Работните места трябва да се съобразят с хората с продължителен COVID чрез намаляване на работното време, преструктуриране на изискванията за работа и предлагане на гъвкав отпуск. Хората се нуждаят и от подкрепа за възстановяване на социалните връзки.

Всичко това изисква хората с продължителен COVID да бъдат внимателно оценени и лекувани. Изслушването на пациентите и оценяването на техния опит е ключова първа стъпка.

Източник: sciencealert    
Дълъг COVID Симптоми на COVID Въздействие върху ежедневието Качество на живот Инвалидност Хронично заболяване Изследване на COVID Подкрепа за пациенти Мозъчна мъгла Умора
Последвайте ни

По темата

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 4 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 час
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 56 минути

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 1 час

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 1 час

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 2 часа

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 2 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 2 часа

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

<p>Човекът зад &quot;Бийтълс&quot;</p>

Човекът зад "Бийтълс" - Брайън Епщайн

Любопитно Преди 2 часа

Епщайн изиграва ключова роля в издигането на групата – от свирене по малки ливърпулски клубове до статута на най-голямата банда в света

<p>Гърция предлага 10-часов работен ден и гъвкаво работно време</p>

Министерството на труда в Гърция въвежда гъвкаво работно време и 4-дневна седмица

Свят Преди 2 часа

Законопроектът остава на обществено обсъждане до 19 септември

<p>&quot;Плаках с глас няколко часа&quot;:&nbsp;Димитров проговори за контузията си от &quot;Уимбълдън&quot;</p>

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

България Преди 2 часа

Пред журналисти Димитров сподели, че няма да избързва със завръщането си на корта

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Свят Преди 2 часа

В момента пред факултета има няколко студенти и граждани

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

България Преди 2 часа

Нерегламентираните състезания са породили съмнения за осъществено умишлено престъпление

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 2 часа

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

<p>&bdquo;Морска администрация&ldquo; ще следи <strong>атракционите</strong> <strong>с потенциален риск</strong> по нови правила</p>

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

България Преди 2 часа

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът

<p>Какво накара президента&nbsp;на Южна Корея да се притеснява от Тръмп?</p>

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Свят Преди 3 часа

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 3 часа

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 3 часа

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Меган Маркъл със сълзи на очи: Бях зле, когато не виждах децата си!

Edna.bg

Илиан Илиев обяви състава за Испания и Грузия: дебютант, четирима от Левски и нито един от ЦСКА

Gong.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg