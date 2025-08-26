Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

К огато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка – няколко дни с треска , болки в гърлото или кашлица, преди да се почувстват по-добре, пише Sciencealert.

Но за мнозина историята не свършва дотук. Дългосрочният COVID – определен от Световната здравна организация (СЗО) като симптоми, продължаващи поне три месеца след заразяването – се е превърнал в трайна част от пандемията .

Повечето изследвания са фокусирани върху описанието на симптоми – като умора, мозъчна мъгла и задух. Но знаем по-малко за ефекта им върху ежедневието и това не е добре проучено в Австралия. Ето къде идва нашето ново проучване, публикувано днес .

Дългият COVID не е просто неприятен или неудобен. Хората с това състояние ни казаха, че то може сериозно да ограничи ежедневието им и да им попречи да правят това, което искат и трябва да правят.

Какво е дълъг COVID?

Дългосрочният COVID засяга около 6% от хората с COVID , като са регистрирани над 200 симптома . При някои той продължава няколко месеца.

Размерът на проблема е труден за измерване, защото симптомите варират от човек на човек. Това доведе до дебат за това колко дълго всъщност е COVID, какво го причинява и дори дали е реален .

Но нарастващите доказателства показват, че дългият COVID е много реален и сериозен. Проучванията потвърждават, че той намалява качеството на живот до нива, наблюдавани при заболявания като синдром на хроничната умора , инсулт, ревматоиден артрит и болест на Паркинсон.

Ето какво ни казаха хора с дълъг COVID

Анкетирахме 121 възрастни в цяла Австралия, живеещи с продължителен COVID. Те са се заразили с COVID между февруари 2020 г. и юни 2022 г., като повечето са били на възраст между 36 и 50 години. Повечето никога не са били хоспитализирани и са се справяли с болестта си у дома.

Но месеци или години по-късно, те все още се бореха с ежедневните дейности, които някога са приемали за даденост.

Учни са попълнили две анкети, широко използвани в здравните изследвания за измерване на уврежданията и качеството на живот – Графикът за оценка на уврежданията на СЗО ( WHODAS 2.0 ) и Краткото здравно проучване ( SF-36 ).

Тези проучвания отчитат собствените гласове и житейския опит на хората. За разлика от сканиранията или кръвните изследвания, те показват какво означават симптомите за ежедневието.

Резултатите били поразителни.

Хората с продължителен COVID съобщават за по-тежко увреждане от 98% от общото австралийско население. Общо 86% от тези с продължителен COVID са достигнали прага за сериозно увреждане в сравнение с 9% от австралийците като цяло.

Средно хората са имали проблеми с ежедневните дейности около 27 дни в месеца и са били неспособни да функционират около 18 дни.

Задачи като хранене или обличане бяха по-слабо засегнати, но по-сложни области – домакинска работа и социализация – бяха силно засегнати. Хората често можеха да задоволяват основни нужди, но способността им да допринасят за домовете, работните си места и общностите си беше ограничена.

Качеството на живот също било силно засегнато. Нивата на енергия и социалният живот били най-засегнати, което отразявало как умората и мозъчната мъгла влияят на дейностите, взаимоотношенията и връзките в общността. Средно общите оценки за качество на живот били с 23% по-ниски от тези на общото население.

Какви са последиците?

Международни изследвания показват подобни модели. Едно проучване в 13 държави установи сходни нива на инвалидност. То също така установи, че жените имат по-високи резултати за инвалидност от мъжете. Тъй като инвалидността, причинена от COVID, има много аспекти и може да се променя много с течение на времето , тя не се вписва в традиционните начини за предоставяне на здравни грижи за хронични заболявания.

Друго ключово заключение от нашето проучване е значението на самооценката на резултатите . Дългосрочният COVID няма диагностичен тест и хората често съобщават, че здравните специалисти са скептични относно симптомите и тяхното въздействие. И все пак нашето проучване показа, че собствените оценки на хората за тяхното възстановяване силно предсказват тяхната инвалидност и качество на живот.

Това показва, че самооценките не са просто „истории“. Те са валидни и надеждни показатели за здравето. Те също така обхващат това, което медицинските тестове не могат.

Например, умората не е просто умора. Тя може да означава загуба на концентрация по време на шофиране, отказване от хобита или отдръпване от ценни приятелства.

Проучване показва, че дългият COVID нарушава бъдещето, прекъсва връзките и създава ежедневни трудности, които се отразяват на семействата, работните места и общностите.

Какво трябва да се случи след това?

Доказателства, представени на парламентарното разследване за продължителен COVID от 2023 г., показват, че стотици хиляди австралийци живеят с продължителен COVID.

Общностите в неравностойно положение са още по-склонни да бъдат засегнати от каскадните ефекти на дългия COVID. Така че игнорирането на мащаба и тежестта на дългия COVID рискува да задълбочи неравенството и да влоши още повече неговото въздействие.

Чрез изграждане на услуги, базирани на житейски опит, можем да се стремим към възстановяване не само на здравето, но и на достойнството и участието в ежедневието на хората с продължителен COVID.

Нуждаем се от рехабилитационни и поддържащи услуги, които надхвърлят основните медицински грижи. Хората се нуждаят от подкрепа за справяне с умората , като например „ритъм“ и пестене на енергия, като не се пренапрягат. Работните места трябва да се съобразят с хората с продължителен COVID чрез намаляване на работното време, преструктуриране на изискванията за работа и предлагане на гъвкав отпуск. Хората се нуждаят и от подкрепа за възстановяване на социалните връзки.

Всичко това изисква хората с продължителен COVID да бъдат внимателно оценени и лекувани. Изслушването на пациентите и оценяването на техния опит е ключова първа стъпка.