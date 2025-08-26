Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

И ндия алармира за плановете на Китай да изгради най-голямата хидроенергийна електростанция в света на река Брахмапутра, като предупреждава, че това може значително да намали водния поток към североизточните ѝ райони, съобщава Newsweek .

Защо е важно

Ситуацията около реката Брахмапутра повишава напрежението между двете ядрени съседки. Реката преминава през райони с териториални спорове между Китай и Индия - като Аруначал Прадеш. Решението на Китай поражда опасения в Ню Делхи, че дългогодишният стратегически съперник може да използва контрола си върху реката като лост за влияние.

Реката ще разшири капацитета на Китай за зелена енергия и ще допринесе за целта на президента Си Дзинпин за въглеродна неутралност до 2060 г., дори страната да остава водещият емитер на парникови газове в света. Проектът предизвиква екологични и геополитически опасения за ефектите му върху биоразнообразната речна система, на която разчитат милиони хора в Индия и Бангладеш.

Какво трябва да знаете

Официални лица са казали пред Ройтерс, че проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%, като се засилват страховете, че Пекин един ден може да използва водата като оръжие.

Индийският министър на външните работи Субрахманиям Джайшанкар е поставил въпроса на среща с китайския външен министър Ван И миналата седмица, по време на двудневното му официално посещение в Индия по покана на националния съветник по сигурността Аджит Довал, съобщи министерството.

През юли китайският премиер Ли Кянг обяви, че строителството на станцията официално е започнало. Китай защитава правата си върху строителството на хидроелектростанцията "Меджог", като настоява за суверенитет над проекта.

Индия и Бангладеш предупреждават, че дамата може да наруши водния поток надолу по реката, рибните ресурси и управлението на наводненията. Официални лица подчертават риска за местните поминъци и регионалната стабилност, ако промените се извършат без консултация.

Какво казват страните

Говорител на китайското външно министерство заяви пред Ройтерс в понеделник:

"Китай винаги е поддържал отговорно отношение към развитието и използването на трансгранични реки и е поддържал дългосрочна комуникация и сътрудничество със страни надолу по течението, като Индия и Бангладеш."

В изявление от 19 август индийското министерство на външните работи отбелязва:

"По време на дискусиите министърът на външните работи също подчерта загрижеността на Индия относно строителството на язовир от Китай в долните части на река Ярлунг Цангпо, което ще има последици за държавите надолу по течението. Беше акцентирано на необходимостта от пълна прозрачност по този въпрос."

Какво следва

Индия ускорява строителството на собствената си мултифункционална язовирна електростанция „Горен Сианг“, за да смекчи ефектите от китайския проект, съобщава Ройтерс.