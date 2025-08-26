Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

П рофесионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания, пише New York Post.

Според проучването, публикувано в техния блог, мъжете на високи позиции, като изпълнителни директори и хирурзи, са по-склонни да изневеряват.

Журналистката Уенди Уанг е анализирала данни от Общото социално проучване (GSS) и е установила, че около 18% от мъжете на висши позиции са били неверни в брака си.

Много често чуваме твърдението, че даден мъж е твърде зает да изневери, а този тип професии изискват още повече време от традиционния работен график 9 до 5. И въпреки това - ако има желание, има и начин, и според статистиката, властните мъже са готови да вместят изневяра в натоварения си график.

Безработните мъже – също сред рисковите групи

Но не само властните мъже предават доверието на половинката си - оказва се, че безработните мъже между 25 и 54 години също проявяват по-голяма склонност към извънбрачен секс – около 1 на 5 вече е изневерявал. Изследванията показват, че мъжете без работа или зависими финансово от партньорката си се чувстват по-низши и несигурни. Тези чувства често ги тласкат към търсене на признание и удовлетворение извън брака.

Жените също не са имунизирани

Не само мъже търсят извънбрачни връзки- 14% от жените признават, че са изневерявали на партньора си, по данни на GSS.Когато обаче се разгледа професионалният статус, се забелязва разлика: 21% от жените на непрестижни работни места са по-склонни към изневяра, докато на високи позиции този процент пада до 9% – обратната тенденция спрямо мъжете.

Как да разпознаете признаците на изневяра

Според професионалния консултант Маделин Смит, има няколко знака, които могат да подсказват, че партньорът ви изневерява – особено ако става въпрос за мъже.

Ако партньорът ви крие телефона си, когато прекарвате време заедно, това е тревожен сигнал.

“Когато сте на вечеря или на дивана пред телевизора, телефонът му е с лице нагоре или надолу?” пита Смит в колона за Daily Mail. “Може да изглежда дребно, но помислете – какво би могло да се покаже, което той не иска някой да види?”

Липса на общи снимки в социалните мрежи

Друг знак е, ако партньорът ви никога не публикува ваши общи снимки.

Скриването на местоположението в приложения за споделяне е още един тревожен знак.