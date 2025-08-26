Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

И зраелски граждани излязоха на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.

Източник: AP/БТА

Планирано е и голямо шествие на т. нар. Площад на заложниците в центъра на Тел Авив.

Демонстрантите обвиняват израелския премиер Бенямин Нетаняху, че удължава войната по политически причини.

Ислямистката терористична организация "Хамас" обяви, че е приела ново предложение за прекратяване на огъня, представено преди малко повече от седмица от Египет и Катар, които посредничат между страните в конфликта в ивицата Газа. Планът включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 живи заложници в замяна на палестински затворници.

Междувременно, организацията "Амнести Интернешънъл" поиска да се започне разследване за „военни престъпления“ след "мащабните“ разрушения, причинени от израелската армия в Южен Ливан.

„Масовото и умишлено унищожаване на граждански обекти и земеделски земи от израелската армия в южната част на Ливан трябва да бъде разследвано като военно престъпление”, заяви неправителствената организация.

Източник: AP/БТА

„Израелските сили са използвали ръчно поставени експлозиви и булдозери, за да разрушат граждански структури, включително къщи, джамии, гробища, пътища, паркове и футболни игрища в 24 населени места“, се посочва в доклад на "Амнести интернешънъл", който се основава на видеозаписи, снимки и сателитни изображения.

Организацията подчертава, че в много случаи разрушаването на граждански структури е било извършено от израелската армия при явна липса на наложителна военна необходимост и в нарушение на международното хуманитарно право.