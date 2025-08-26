Свят

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

26 август 2025, 13:38
Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа
Източник: AP/БТА

И зраелски граждани излязоха на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

Източник: AP/БТА

Планирано е и голямо шествие на т. нар. Площад на заложниците в центъра на Тел Авив.

Демонстрантите обвиняват израелския премиер Бенямин Нетаняху, че удължава войната по политически причини.

Ислямистката терористична организация "Хамас" обяви, че е приела ново предложение за прекратяване на огъня, представено преди малко повече от седмица от Египет и Катар, които посредничат между страните в конфликта в ивицата Газа. Планът включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално ще бъдат освободени 10 живи заложници в замяна на палестински затворници.

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Междувременно, организацията "Амнести Интернешънъл" поиска да се започне разследване за „военни престъпления“ след "мащабните“ разрушения, причинени от израелската армия в Южен Ливан. 

„Масовото и умишлено унищожаване на граждански обекти и земеделски земи от израелската армия в южната част на Ливан трябва да бъде разследвано като военно престъпление”, заяви неправителствената организация.

Източник: AP/БТА

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

„Израелските сили са използвали ръчно поставени експлозиви и булдозери, за да разрушат граждански структури, включително къщи, джамии, гробища, пътища, паркове и футболни игрища в 24 населени места“, се посочва в доклад на "Амнести интернешънъл", който се основава на видеозаписи, снимки и сателитни изображения.

Организацията подчертава, че в много случаи разрушаването на граждански структури е било извършено от израелската армия при явна липса на наложителна военна необходимост и в нарушение на международното хуманитарно право.

Източник: Атанаси Петров, БТА    
