Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Е дна дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения, според ново проучване, анализиращо реакцията на бактерията Escherichia coli към кофеина, съобщи Sciencealert.

Международният екип от изследователи, стоящи зад изследването, е разгледал 94 различни химични вещества и как те са променили E. coli: по-специално как са променили системите, които контролират какво влиза и излиза от бактериалните клетки.

Около една трета от тестваните вещества са показали, че пречат на генната активност, свързана с управлението на трафика в и извън клетката. Но кофеинът е този, който се откроява. Той води до това, че E. coli абсорбира по-ниски нива на някои антибиотици, включително ципрофлоксацин .

„Нашите данни показват, че няколко вещества могат фино, но систематично да повлияят на генната регулация при бактериите“, казва микробиологът Кристоф Бинсфелд от университета във Вюрцбург, Германия.

Това е част от текущи изследвания на така наречената нискостепенна антибиотична резистентност. Не става въпрос за пълноценен вид , при който бактериите се адаптират, за да се противопоставят директно на целенасочени лечения, а за по-фини ефекти, които се предизвикват от промени в начина, по който функционират гените, и начина, по който тези бактерии реагират на околната среда.

Вече знаем, че бактерии като E. coli използват тези адаптивни реакции , за да увеличат максимално шансовете си за оцеляване в каквато и да е среда, в която се намират. Това, което не е известно, са точните биологични механизми, които се използват, което може да каже на учените повече за това как бактериите-патогени остават живи и как бихме могли да ги победим.

Анализът показа, че специфичен протеин, наречен Rob, играе по-голяма роля, отколкото се смяташе досега, в контролирането на това, което влиза и излиза от бактериалните клетки. Той е замесен в около една трета от всички промени, забелязани от изследователите, включително тези, предизвикани от приема на кофеин.

„Кофеинът задейства каскада от събития, започващи с генния регулатор Rob и завършващи с промяната на няколко транспортни протеина в E. coli – което от своя страна води до намалено усвояване на антибиотици като ципрофлоксацин“, казва биологичният инженер Ана Рита Брочадо от университета в Тюбинген, Германия.

Важно е да се отбележи, че това изследване се основава на тестове, проведени в лаборатория: не е напълно ясно как това би могло да работи при реални хора или колко кафе всъщност трябва да изпиете, за да постигнете забележима разлика в отговора на антибиотиците, но това е нещо, което бъдещи изследвания могат да проучат.

Друго откритие на изследователите е, че отслабващият ефект на антибиотика не е наблюдаван при Salmonella enterica , друга вредна бактерия, тясно свързана с E. coli . Тази реакция изглежда се отнася само за определени видове бактерии.

Има няколко начина, по които изследването може да се проведе, за да се получи по-точна представа за това с какво си имаме работа, но по-доброто разбиране на тази нискостепенна антибиотична резистентност е от съществено значение, за да се направят терапевтичните подходи възможно най-ефективни .

„Въз основа на тези открития, ние предвиждаме трудна, но неизбежна и важна задача при картографирането на ключови детерминанти на транспортните функции в различните бактерии“, пишат изследователите в публикуваната си статия.