Любопитно

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

26 август 2025, 15:25
Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея
Източник: iStock

Е дна дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения, според ново проучване, анализиращо реакцията на бактерията Escherichia coli към кофеина, съобщи Sciencealert.

Международният екип от изследователи, стоящи зад изследването, е разгледал 94 различни химични вещества и как те са променили E. coli: по-специално как са променили системите, които контролират какво влиза и излиза от бактериалните клетки.

Около една трета от тестваните вещества са показали, че пречат на генната активност, свързана с управлението на трафика в и извън клетката. Но кофеинът е този, който се откроява. Той води до това, че E. coli абсорбира по-ниски нива на някои антибиотици, включително ципрофлоксацин .

„Нашите данни показват, че няколко вещества могат фино, но систематично да повлияят на генната регулация при бактериите“, казва микробиологът Кристоф Бинсфелд от университета във Вюрцбург, Германия.

Това е част от текущи изследвания на така наречената нискостепенна антибиотична резистентност. Не става въпрос за пълноценен вид , при който бактериите се адаптират, за да се противопоставят директно на целенасочени лечения, а за по-фини ефекти, които се предизвикват от промени в начина, по който функционират гените, и начина, по който тези бактерии реагират на околната среда.

Вече знаем, че бактерии като E. coli използват тези адаптивни реакции , за да увеличат максимално шансовете си за оцеляване в каквато и да е среда, в която се намират. Това, което не е известно, са точните биологични механизми, които се използват, което може да каже на учените повече за това как бактериите-патогени остават живи и как бихме могли да ги победим.

Анализът показа, че специфичен протеин, наречен Rob, играе по-голяма роля, отколкото се смяташе досега, в контролирането на това, което влиза и излиза от бактериалните клетки. Той е замесен в около една трета от всички промени, забелязани от изследователите, включително тези, предизвикани от приема на кофеин.

„Кофеинът задейства каскада от събития, започващи с генния регулатор Rob и завършващи с промяната на няколко транспортни протеина в E. coli – което от своя страна води до намалено усвояване на антибиотици като ципрофлоксацин“, казва биологичният инженер Ана Рита Брочадо от университета в Тюбинген, Германия.

Важно е да се отбележи, че това изследване се основава на тестове, проведени в лаборатория: не е напълно ясно как това би могло да работи при реални хора или колко кафе всъщност трябва да изпиете, за да постигнете забележима разлика в отговора на антибиотиците, но това е нещо, което бъдещи изследвания могат да проучат.

Друго откритие на изследователите е, че отслабващият ефект на антибиотика не е наблюдаван при Salmonella enterica , друга вредна бактерия, тясно свързана с E. coli . Тази реакция изглежда се отнася само за определени видове бактерии.

Има няколко начина, по които изследването може да се проведе, за да се получи по-точна представа за това с какво си имаме работа, но по-доброто разбиране на тази нискостепенна антибиотична резистентност е от съществено значение, за да се направят терапевтичните подходи възможно най-ефективни .

„Въз основа на тези открития, ние предвиждаме трудна, но неизбежна и важна задача при картографирането на ключови детерминанти на транспортните функции в различните бактерии“, пишат изследователите в публикуваната си статия.

Източник: sciencealert    
Кофеин Антибиотици Escherichia coli Антибиотична резистентност Бактерии Генна регулация Научни изследвания Ципрофлоксацин Протеин Rob Клетъчен транспорт
Последвайте ни

По темата

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

Обновените Peugeot 308 и 308SW увеличават фокуса върху шофирането

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 5 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 4 часа

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

Спукан газопровод в Пловдив, полицията и пожарната реагираха

България Преди 23 минути

Районът беше отцепен

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 40 минути

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 1 час

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 1 час

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 1 час

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 2 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 2 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 2 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 2 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Мъжете с тези професии са по-склонни да изневерят

Любопитно Преди 2 часа

Професионалният статус и заетостта могат да бъдат фактори, които определят склонността на мъжете към изневяра, показва проучване на Института за семейни изследвания

Снимката е илюстративна

Мистерия в света на красотата: Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и ще се състезава на „Мис Вселена“

Любопитно Преди 3 часа

За първи път в историята Палестина ще има своя представителка на „Мис Вселена“ през ноември

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Мащабни протести в Израел с искане за незабавно прекратяване на войната в Газа

Свят Преди 3 часа

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Свят Преди 3 часа

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

Изграждат нова детска градина и зелен парк в район „Изгрев“ в София

България Преди 3 часа

Столичната община има срок от пет години за реализация на проектите

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 3 часа

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 3 часа

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Антоанет Пепе разкрива: Вдигаме сватба с Иво след 2 седмици, ще има 130 гости

Edna.bg

Стилист Капанов за трудните моменти – когато губи сина си, семейството и бизнеса

Edna.bg

Алдаир: Вярвам в обрата с АЗ, искам да продължа така и да отида в по-голям отбор

Gong.bg

Веласкес: Не отиваме на разходка в Нидерландия, никой не може да ни отнеме желанието и мечтите

Gong.bg

Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” бил с марихуана в кръвта

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg