Черната пантера се появи отново, но не в Шумен

Ч ерна пантера се е появила в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан), съобщи Агенция „Фокус“, позовавайки се на информация от ОДМВР - Силистра.

Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан.

По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.

Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.

Припомняме, че в средата на юни 2025 г. в Областната дирекция на МВР в Шумен постъпва сигнал за опасен хищник от семейство Котки, забелязан на територията на Природен парк „Шуменско плато“. На 17 юни 2025 г. временно свикан кризисен щаб в Шумен обяви, че животното е било видяно през нощта в добре осветен участък до паметник „Създатели на българската държава“. Двама души подават сигнала, след като са имали близък визуален контакт и са се почувствали застрашени.

В отговор на инцидента, Областният управител Катя Иванова и представители на МВР, Регионална дирекция на горите, РИОСВ, Община Шумен и Природен парк „Шуменско плато“ призовават гражданите да избягват района на платото през тъмната част на денонощието. Засилено е и наблюдението, а системата BG-ALERT е активирана за предупреждение на населението.

Почти месец след първоначалните съобщения, на 18 юли 2025 г., търсенето на дивата котка продължава, като се появяват данни, че пантерата може да е забелязана и във Варненска област. Областният управител на Шумен тогава информира за сигнал от гражданин, твърдящ, че е видял мистичното животно край Варна, което налага свикването на заседание и вероятно кризисен щаб и там. Междувременно, в социалните мрежи циркулират видеа със силует на животно, наподобяващо пантера, а слухове за появата ѝ достигат до Разград, Русе, Ловеч и дори Румъния.