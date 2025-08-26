Е вропейската комисия „се прострелва сама в крака, запазвайки съучастническо мълчание във връзка с украинските удари по петролопровода „Дружба“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, допълвайки, че тръбопроводът е „от съществено значение за енергийните доставки за Унгария и Словакия“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

В интервю Сиярто заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски „открито, грубо и безсрамно заплашва“ Унгария, говорейки, че, ако Будапеща не заеме проукраинска позиция, както настояват Брюксел, Европейската народна партия и влизащата в състава ѝ унгарска партията ТИСА, тръбопроводът „Дружба“ ще бъде подложен на атаки.

Сиярто подцчерта, че Украйна води антиунгарска политика и Киев очаква „Брюксел и неговите местни представители в Унгария“ да окажат натиск върху Будапеща да се откаже от настоящата си позиция и да заеме такава, „която е в пълен разрез с унгарските интереси, но е в съзвучие с украинските“.

Унгария получава петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и от Хърватия по тръбопровода „Адрия“, допълни министърът, но допълни, че капацитетът на последния е недостатъчен.

„Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни. Енергийните доставки не са политически или идеологически въпрос“, допълни унгарският министър, като посочи, че бомбардировките и ракетните атаки по тръбопровода „Дружба“ „не вредят на Русия, а на унгарците и словаците“.

Според Сиярто изявлението на Зеленски от миналата седмица е „скандално“, като същевременно „е тъжно, че опозицията и доларовите медии в Унгария“ се радват на това. „Ясно е, че има таен сговор между Украйна и унгарската опозиция. Когато украинците говорят, унгарските доларови медии веднага го повтарят“, допълни той.

Министърът припомни как през януари Европейската комисия заявила, че е готова да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на инфраструктурата, критична за енергийните доставки на държавите членки. „Европейската комисия сама се прострелва в крака, когато мълчи по съучастнически и виновен начин, докато Украйна атакува енергийната инфраструктура в посока Унгария и Словакия. Европейската комисия сега е Украинска комисия, защото не представлява интересите на Европейския съюз, още по-малко ли интересите на страните членки на ЕС“, заяви Сиярто.

Той отбеляза, че унгарското правителството е започнало да разширява капацитета на петролопроводите от Хърватия, но Загреб не сътрудничи и вместо това увеличава транзитните такси, докато ЕК наблюдава отстрани.

„Предишният хърватски министър на енергетиката ми каза лично, че докато има различни спорни въпроси между Унгария и Хърватия на енергийния фронт, те не са склонни да ни помогнат по този въпрос. Толкова за европейската солидарност, толкова за това как трябва да работи диверсификацията“, допълни унгарският външен министър.

Унгария, отбеляза Сиярто, осигурява 30-40% от внасяната от Украйна електроенегия, така че правителството може да затрудни нещата, въпреки че „не искаме да навредим на украинския народ или семейства - ние сме по-добри от това.“

„Би било добре украинците да помнят това, когато решават дали да бомбардират тръбопровода „Дружба“ или не. Това трябва да имат предвид“, заключи Сиярто.