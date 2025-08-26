Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Н ационалната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации на щатско ниво, от природни бедствия до граждански безредици.
През август 2025 г. войски на Националната гвардия, патрулиращи в столицата Вашингтон по заповед на президента Доналд Тръмп, започнаха да носят огнестрелно оръжие, съобщиха военни източници в неделя.
Мобилизацията, която започна на 11 август 2025 г. след указ на Тръмп за обявяване на извънредно положение заради престъпността, предизвика протести и безпокойство сред жителите. Според закона президентът може да контролира полицейската дейност в столицата за срок до 30 дни.
Пентагонът потвърди пред Fox News, че до 1 700 членове на Националната гвардия ще бъдат мобилизирани в 19 щата през следващите седмици, за да подкрепят усилията на президента Тръмп за противодействие на престъпността и миграцията.
- Какво представлява Националната гвардия?
Националната гвардия е резервна военна сила, която може да бъде мобилизирана за активна служба при необходимост. Тя отговаря за вътрешни извънредни ситуации като природни бедствия и граждански безредици и подпомага военни операции в чужбина.
Съществуват два клона: Сухопътната и Военновъздушната гвардия, с общо около 431 000 членове, което я прави втората по големина военна структура в САЩ.
Гвардията се състои от военнослужещи на непълен работен ден, които обикновено тренират един уикенд месечно и две седмици годишно, като същевременно имат цивилни професии.
- Как се различава от редовната армия на САЩ?
Националната гвардия е една от най-старите военни институции в САЩ, със своите корени от 1636 г., преди основаването на страната през 1776 г. Тя произлиза от колониални милиции, създадени за защита на местните общности, и с времето се е развила до съвременната структура на Националната гвардия.
Всяка щатска и териториална единица, включително Вашингтон, D.C., има своя собствена гвардия, която изпълнява двойна роля: служи както на щатските, така и на федералните власти.
Редовната армия на САЩ, в сравнение с гвардията, е постоянна федерална сила, с военнослужещи на пълен работен ден, които изпълняват операции у дома и в чужбина под командването на президента като върховен главнокомандващ.
- Кой може да разпореди мобилизацията на гвардията?
Губернаторите на щатите и президентът могат да активират Националната гвардия. Повечето мобилизации се извършват по инициатива на губернаторите за справяне с местни кризи, като природни бедствия, граждански безредици или здравни извънредни ситуации. Това посочва Al Jazeera.
Президентът може да федерализира Националната гвардия за национални мисии, дори без съгласие на губернатора. Това се случи през 2025 г. в Лос Анджелис, въпреки възраженията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, което бе първата федерализация без одобрение на губернатора от времето на бунтовете във Уотс през 1965 г.
- За какви цели може да бъде разположена Националната гвардия?
Вътрешни мисии:
- Помощ при природни бедствия (урагани, наводнения, горски пожари и др.)
- Подкрепа при граждански безредици или местни извънредни ситуации
- Търсене и спасяване, медицинска помощ, логистична подкрепа
- Федерални мисии:
- Подсилване на активните войски по време на национални кризи
- Участие в бойни или мироопазващи мисии в чужбина
- Подкрепа на федерални операции у дома и в чужбина
- Исторически примери за разполагане на Националната гвардия
Националната гвардия е мобилизирана на федерално ниво десетки пъти за конфликти и национални кризи и стотици, ако не и хиляди пъти, на щатско ниво за локални и регионални извънредни ситуации.
- Някои от най-значимите случаи включват:
- Интеграцията в Литъл Рок (1957) – девет афроамерикански ученици се опитват да посещават изцяло бяло училище. Губернаторът блокира достъпа им чрез Националната гвардия. Президент Айзенхауер федерализира гвардията, за да осигури въвеждането на интеграцията.
- Интеграцията в Университета на Мисисипи (1962) – след насилствени протести при опита на първия афроамерикански студент да се запише, президент Джон Кенеди изпраща федерални войски и федерализира гвардията в щата Мисисипи.
- Маршовете от Селма до Монтгомъри (1965) – активистите за гласови права са нападнати по време на „Кървавата неделя“. Президент Линдън Джонсън федерализира Националната гвардия в Алабама, за да ги защити.
- Бунтовете в Детройт (1967) – след полицейски рейд започват масови размирици с разрушения и пожари; Националната гвардия и федерални войски възстановяват реда.
- Стрелбата в Кент Стейт (1970) – при протест срещу Виетнамската война Националната гвардия открива огън по студенти, четирима загиват, девет са ранени.
- Бунтовете след делото Родни Кинг (1992) – дни на насилие, пожари и грабежи в Лос Анджелис; Националната гвардия и федерални войски възстановяват реда.
- Протестите във Фъргюсън (2014) и Балтимор (2015) – Националната гвардия е разположена след смъртта на афроамериканци по време на полицейски арести, за да подпомогне контрола на безредиците.
- Ураган Катрина (2005) – Националната гвардия подпомага спасителни операции, евакуации и хуманитарна помощ в засегнатите щати.
- Пандемията COVID-19 (2020) – гвардията участва в тестове, ваксинации и медицинска логистика.
- Протестите след смъртта на Джордж Флойд (2020) – Националната гвардия подпомага местните власти при контрола на демонстрациите.
- Щурмът на Капитолия (2021) – федерална мобилизация за защита на Конгреса след опит за преврат от поддръжници на Тръмп.