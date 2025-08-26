Национална гвардия на САЩ - кога и защо Тръмп я мобилизира?

Н ационалната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която се активира както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации на щатско ниво, от природни бедствия до граждански безредици.

През август 2025 г. войски на Националната гвардия, патрулиращи в столицата Вашингтон по заповед на президента Доналд Тръмп, започнаха да носят огнестрелно оръжие, съобщиха военни източници в неделя.

Мобилизацията, която започна на 11 август 2025 г. след указ на Тръмп за обявяване на извънредно положение заради престъпността, предизвика протести и безпокойство сред жителите. Според закона президентът може да контролира полицейската дейност в столицата за срок до 30 дни.

Пентагонът потвърди пред Fox News, че до 1 700 членове на Националната гвардия ще бъдат мобилизирани в 19 щата през следващите седмици, за да подкрепят усилията на президента Тръмп за противодействие на престъпността и миграцията.

Източник: БТА

Какво представлява Националната гвардия?

Националната гвардия е резервна военна сила, която може да бъде мобилизирана за активна служба при необходимост. Тя отговаря за вътрешни извънредни ситуации като природни бедствия и граждански безредици и подпомага военни операции в чужбина.

Съществуват два клона: Сухопътната и Военновъздушната гвардия, с общо около 431 000 членове, което я прави втората по големина военна структура в САЩ.

Гвардията се състои от военнослужещи на непълен работен ден, които обикновено тренират един уикенд месечно и две седмици годишно, като същевременно имат цивилни професии.

Източник: БТА

Как се различава от редовната армия на САЩ?

Националната гвардия е една от най-старите военни институции в САЩ, със своите корени от 1636 г., преди основаването на страната през 1776 г. Тя произлиза от колониални милиции, създадени за защита на местните общности, и с времето се е развила до съвременната структура на Националната гвардия.

Всяка щатска и териториална единица, включително Вашингтон, D.C., има своя собствена гвардия, която изпълнява двойна роля: служи както на щатските, така и на федералните власти.

Редовната армия на САЩ, в сравнение с гвардията, е постоянна федерална сила, с военнослужещи на пълен работен ден, които изпълняват операции у дома и в чужбина под командването на президента като върховен главнокомандващ.

Източник: БТА

Кой може да разпореди мобилизацията на гвардията?

Губернаторите на щатите и президентът могат да активират Националната гвардия. Повечето мобилизации се извършват по инициатива на губернаторите за справяне с местни кризи, като природни бедствия, граждански безредици или здравни извънредни ситуации. Това посочва Al Jazeera .

Президентът може да федерализира Националната гвардия за национални мисии, дори без съгласие на губернатора. Това се случи през 2025 г. в Лос Анджелис, въпреки възраженията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, което бе първата федерализация без одобрение на губернатора от времето на бунтовете във Уотс през 1965 г.

Източник: БТА

За какви цели може да бъде разположена Националната гвардия?

Вътрешни мисии:

Помощ при природни бедствия (урагани, наводнения, горски пожари и др.) Подкрепа при граждански безредици или местни извънредни ситуации Търсене и спасяване, медицинска помощ, логистична подкрепа

Федерални мисии:

Подсилване на активните войски по време на национални кризи Участие в бойни или мироопазващи мисии в чужбина Подкрепа на федерални операции у дома и в чужбина

When and why has the National Guard been deployed in the US before? https://t.co/zlQChRv0aK via @AJEnglish pic.twitter.com/P4tAuQ7DMm — Coopmike48 (we/us) (@coopmike48) August 26, 2025

Исторически примери за разполагане на Националната гвардия

Националната гвардия е мобилизирана на федерално ниво десетки пъти за конфликти и национални кризи и стотици, ако не и хиляди пъти, на щатско ниво за локални и регионални извънредни ситуации.

Някои от най-значимите случаи включват: