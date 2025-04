Тръмп: Давам на "ТикТок" 75 дни да си намери американски купувач

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че подписва указ, с който позволява на социалната платформа "ТикТок" да упражнява дейността си в САЩ още 75 дни, като по този начин дава на администраторите ѝ допълнително време за намирането на американски купувач, предаде Асошиейтед Прес.

Американският конгрес постави на администрацията на платформата ултиматум до 19 януари тази година да скъса връзките си с китайската компания майка "БайтДенс" и като цяло с Китай, или ще бъде забранена в САЩ от съображения за националната сигурност. Веднага след встъпването си в длъжност на 20 януари Тръмп обаче реши еднолично да удължи срока на ултиматума до края на настоящата седмица в стремежа си да преговаря за постигането на споразумение, по силата на което "ТикТок" да продължи да достига до американците.

BREAKING NEWS: President Trump says he's giving TikTok another 75 days to find a U.S. buyer. https://t.co/hcCgKCqgxX pic.twitter.com/X98kfTJRfp