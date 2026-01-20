Свят

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

20 януари 2026, 12:39
Р усия атакува Украйна през нощта с повече от 300 дрона и „значителен брой“ балистични и крилати ракети, обявиха тази сутрин украинските военновъздушни сили. На този фон президентът Володимир Зеленски каза, че Украйна има нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, предаде Ройтерс.

Зеленски: Нуждаем се от повече ПВО системи

Украйна е получила нова партида ракети за противовъздушна отбрана едва вчера, отбеляза Зеленски. Той подчерта, че това не е помогнало за укрепването на отбраната, и добави, че има спешна нужда от допълнителни доставки.

„Партньорите не бива да се провалят в изпълнението на това - ракетите за противовъздушна отбрана са реална защита за човешкия живот“, написа Зеленски в публикация в X.

Зеленски призова за повече ПВО от Запада

Украинският външен министър Андрий Сибиха, от своя страна, призова за спешна подкрепа за Украйна, включително на средства противовъздушна отбрана, и за санкции срещу Русия, като заяви, че последният „варварски удар“ на Москва е сигнал за тревога за световните лидери, събрали се в Давос за годишната среща на Световния икономически форум, предаде Ройтерс.

„Нуждаем се от спешна допълнителна енергийна помощ, противовъздушна отбрана и дронове прехващачи, както и санкции срещу Москва“, написа Сибиха в публикация в X.

"Русия е в състояние да ни унищожи": Зеленски с остри критики към Запада

Той добави, че хиляди къщи в Киев са без отопление при минусови температури.

Повече от 335 000 жители на украинската столица са останали без ток след руските въздушни удари през нощта, съобщи украинската частна енергийна компания ДТЕК (DTEK).

Зеленски: Украйна се нуждае от пълноценен небесен щит

Електроснабдяването на 162 000 домакинства в Киев вече е възстановено. 173 000 обаче продължават да бъдат без електроенергия, добавиха от ДТЕК в платформата Telegram.

Източник: Елена Инджева, БТА    
