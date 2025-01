Зеленски: Нуждаем се от повече ПВО системи

У краинският президент Володимир Зеленски днес отново призова съюзниците на страната си да осигурят повече американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ след седмица, в която Русия извърши над хиляда въздушни нападения срещу Украйна, предаде ДПА.

„Нуждаем се от силна подкрепа от нашите партньори“, написа Зеленски в канала си в „Телеграм“. „Повече (системи) „Пейтриът“ за Украйна означава по-голяма защита за (нашия) живот“, посочи той.

Според украинския президент през последната седмица Русия е атакувала Украйна с над 660 планиращи бомби, около 550 дрона и близо 60 балистични ракети. Украинската ПВО е успяла да свали 33 ракети, включително балистични, и над 300 дрона.

Zelensky: Russia has used 550 drones and over 660 aerial bombs against us in the last week



He appealed to allies for air defense systems.



"In just one week, the Russian army has used about 550 attack drones, almost 60 missiles of various types and over 660 aerial bombs. More… pic.twitter.com/0M1k8EEEhi