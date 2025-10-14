Свят

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара

14 октомври 2025, 14:19
Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК
Източник: БГНЕС

С лед почти седем месеца в болница почина още един от членовете на групата ДНК, на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожара в дискотека в град Кочани в източната част на Северна Македония.

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара,

пишат медиите в Скопие, цитирани от БТА.

Панчо е деветият член на ДНК и 63-та жертва на пожара, разразил се в следствие на фойерверки по време на концерта в дискотеката „Пулс” на 16 март. Срещу него беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, което беше спряно заради състоянието му.

Вчера от независимия полицейски синдикат обявиха, че в ареста е починал и бившият главен инспектор в МВР в Кочани Владо Петров,

който беше задържан като част от разследването срещу полицейски служители, свързано с пожара.

Трагедията в Кочани
32 снимки
Трагедия РСМ
Трагедия РСМ
Трагедия РСМ
Трагедия РСМ

На 3 октомври Основен наказателен съд Скопие съобщи, че обвинителният акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в „Пулс“ в Кочани е одобрен, делото е разпределено към съдия, но първо заседание все още не е насрочено.

Междувременно възникна пререкание между адвокатската колегия на Република Северна Македония и държавния прокурор Люпчо Коцевски,

след като адвокатът на един от заподозрените заяви в телевизионно интервю, че делото ще продължи дълго.

В писмо Коцевски реагира, че адвокатите изразяват своите становища за внесения обвинителен акт без да са запознати със съдържанието му и доказателствата, като действат в противоречие с Кодекса за професионална етика на адвокатите, който ги задължава да защитават репутацията на съда и институциите, пред които се явяват.

„Това не е вярно, защото всички адвокати са получили обвинителния акт, а с внасянето му той е достъпен за обществеността, което прави всички твърдения и доказателства в него достъпни. Отбелязваме, че адвокатите не са уронили по никакъв начин репутацията на съда и имат правото и задължението на свобода на изразяване, т.е. да изразяват правни мнения, критични прегледи или коментари, свързани с процедури от обществен интерес. Адвокатите имат право да информират обществеността по въпроси, свързани с делата на техните клиенти”, се казва в отговора на Адвокатската колегия до Коцевски. 

По темата

Източник: БТА/Маринела Величкова    
пожар в дискотека Пулс Кочани Северна Македония Владимир Блажев Панчо жертви на трагедията пиротехника наказателно дело обвинителен акт Владо Петров съдебен спор
Последвайте ни
Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за

Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за "черно тото"

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

България Преди 14 минути

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 18 минути

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Технологии Преди 1 час

 

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Свят Преди 1 час

Андри Ражоелина отказва да се оттегли, въпреки масовите демонстрации и дезертьорства сред военните

Земетресение в района на Пловдив

Земетресение в района на Пловдив

България Преди 1 час

То е регистрирано в 11:05 часа

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

България Преди 1 час

Мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Ужасяващата история на страданията на 20-те оцелели заложници, освободени в понеделник, е видима в техния външен вид

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Израелската армия е открила огън по подозрителни лица в Газа

Свят Преди 1 час

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма

Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма

България Преди 1 час

България преминава към зимно часово време в нощта на 25–26 октомври 2025 г., а експерти дават съвети как лесно да адаптирате биологичния си ритъм и да избегнете стреса от промяната на времето

<p>Здравният министър разкри ще има ли&nbsp;повишаване на таксата&nbsp;при личния лекар</p>

Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

България Преди 2 часа

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

Свят Преди 2 часа

Джокович и Алкарас започват директно от полуфиналите, а четвъртфиналите обещават зрелищни двубои

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Технологии Преди 2 часа

Смартфоните вече се справят доста добре и с портретите

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Свят Преди 2 часа

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Любопитно Преди 2 часа

Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето

<p>Мерилин Монро и извънземните: Защо хората обичат лъжите повече от фактите</p>

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Свят Преди 2 часа

Съществували ли са динозаврите и каква е връзката между НЛО и смъртта на Мерлин Монро?

<p>БСП за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната</p>

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната

България Преди 2 часа

Добрият ни резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили, подчерта Атанас Зафиров

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

България с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

Gong.bg

"Близо до спорта": Николай Бухалов - олимпийският шампион, който помага за повече активни деца в Пловдив

Gong.bg

Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАНС

Nova.bg

Съдийската колегия избра Мариника Чернева за и.ф.председател на ВАС

Nova.bg