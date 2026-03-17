ИТН регистрира листите си за изборите

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

17 март 2026, 12:48
Източник: БТА

„Има такъв народ” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Слави Трифонов е водач в 15 и 25 МИР. Все още няма информация кои са водачите в шест МИР-а, пише NOVA.

Водачите на листите на ИТН в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Драгомир Петров

МИР 02 Бургас – няма информация

МИР 03 Варна Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново Петър Дилов

МИР 05 Видин Милен Милчев

МИР 06 Враца Иван Клисурски

МИР 07 Габрово Снежанка Траянска

МИР 08 Добрич – няма информация

МИР 09 Кърджали Танер Тюркоглу

МИР 10 Кюстендил Снежанка Траянска

МИР 11 Ловеч – няма информация

МИР 12 Монтана Ашот Казарян

МИР 13 Пазарджик – няма информация

МИР 14 Перник Петя Димитрова

МИР 15 Плевен Станислав Трифонов

МИР 16 Пловдив-град Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив-област Тошко Йорданов

МИР 18 Разград Мартин Капралов

МИР 19 Русе Петър Дилов

МИР 20 Силистра – няма информация

МИР 21 Сливен Цветан Предов

МИР 22 Смолян – няма информация

МИР 23 София-град Павела Митова

МИР 24 София-град адв. Александър Рашев

МИР 25 София-град Слави Трифонов

МИР 26 София-област Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора Павела Митова

МИР 28 Търговище Николай Радославов Василев

МИР 29 Хасково Станислав Балабанов

МИР 30 Шумен Ивайло Костадинов

МИР 31 Ямбол Ашот Казарян

 

Източник: NOVA    
По темата

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети

Всеки път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че възнамерява на конгреса на партията да предложи нова длъжност, която да се поема от тандема, визирайки Николов и Тодоров.

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

Нотариусите вече са задължени да проверяват за дългове към хазната в реално време. При близо 18% от случаите се откриват неплатени данъци, което блокира сделката до пълното им погасяване

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд

Според някои мнения бойните действия са навлезли в застой, като особено труден за решаване се оказа ребусът с фактическото затваряне от Иран на Ормузкия проток

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Петте най-запомнящи се момента от „Оскарите“

Edna.bg

Жаклин Дочева отпразнува ЧРД на дъщеря си, чанта от захар украси тортата

Edna.bg

Сълзи от радост - вижте как семейството на Игор Тиаго научи за повиквателната (видео)

Gong.bg

Иран иска да играе мачовете си от Мондиал 2026 в Мексико

Gong.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg

10 задържани при спецакция срещу купения вот и разпространението на дрога в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg