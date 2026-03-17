Заради твърдение на здравния министър: "ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

П арламентарната група на "ДПС-Ново начало" внася днес сигнал до Европейската прокуратура във връзка с твърдение на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”. Това съобщава пресцентърът на политическата сила. Те призовават служебния министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, "боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност". Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени, се подчертава в информацията.

Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се отнася за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, заявяват от ДПС.

"Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост", каза служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски по време на участие в кръгла маса. По думите му от 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение.