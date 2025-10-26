Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

П роцесът срещу задържаните за пожара в дискотека "Пулс“ в Кочани, Северна Македония, започва на 19 ноември.

На 19 ноември в съдебната зала на затвора "Идризово“ в Скопие ще се проведе първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс“ в Кочани, Северна Македония, при който загинаха 63-ма млади хора, предава БНТ.

Трагедията се случи в ранните часове на 16 март 2025 г. По данни на разследването, пожарът е възникнал след използване на пиротехника по време на концерт на група "ДНК“. Огънят е обхванал бързо леснозапалим таванен материал, а паниката и натискът към единствения авариен изход, който се оказал заключен, превърнали залата в капан за много от посетителите.

Обвинения са повдигнати на 34 физически и 3 юридически лица. Тридесет адвокати ще доказват тяхната невинност.

Близките на загиналите вече заявиха, че няма да приемат просто формални решения.

Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани

"Нашата болка е вечна, но борбата ни е и за бъдещите поколения“, пише в прессъобщение, публикувано от родителите.

"Това дело ще постави на изпитание не само отделни лица, но и цялата система на контрол, лицензиране и надзор. За мнозина това не е просто съдебен процес — това е молба за справедливост, за възстановяване на достойнството и поне малка част от мира пред лицето на необратимата загуба“, пише още в обръщението на близките на загиналите.