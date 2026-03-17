Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

И сторията на тази жена започва, когато тя е едва на 16 години. Тогава семейството ѝ я отвежда на лекар заради оплаквания от силни болки в таза. Според доклада за случая, публикуван в медицинското издание Human Fertility, прегледите разкриват шокираща реалност: макар момичето да има матка, фалопиеви тръби и яйчници, при нея напълно липсват шийка на матката и влагалище, пише People.

Лекарите поставят диагнозата цервикална агенезия (вродена липса на маточна шийка). В проучването се отбелязва, че това е „изключително рядко вродено нарушение на репродуктивния тракт“, което се среща при 1 на 80 000 до 1 на 100 000 раждания. В близо половината от тези случаи аномалията е придружена и от липса на влагалище. В конкретния случай пациентката е диагностицирана с „пълна вагинална агенезия“, като вместо нормален детероден канал, тя е имала т.нар. „вагинална трапчинка“ с дълбочина едва 2 см.

Пътят към нормалния живот

За да се коригира състоянието, жената претърпява сложна операция – вагинопластика. Чрез интервенцията лекарите създават изкуствен канал, водещ директно към матката. Благодарение на това, тя започва да има нормален менструален цикъл.

Години по-късно, вече като зряла жена, тя и нейният партньор срещат сериозни трудности при опитите за зачеване. Между 2012 г. и 2014 г. двойката преминава през три неуспешни цикъла на инвитро оплождане (IVF). Изглеждало, че надеждата за биологично дете е изгубена.

Чудото през 2022 година

Обратът настъпва през април 2022 г., когато жената е на 39 години. Противно на всички медицински прогнози, тя зачева по естествен път. Кулминацията на тази невероятна история е в деня на нейния 40-и рожден ден, когато тя дава живот на здраво момченце чрез цезарово сечение.

В медицинския доклад майката изразява своята огромна благодарност към лекуващия си лекар:

„Изключително признателна съм за това, че той предизвика статуквото и със своя експериментален дух ми помогна да имам нормален сексуален живот, редовен цикъл и най-вече – да забременея и да износя собственото си дете.“

„Благодаря за цялата помощ и експертиза през годините. Без Вас нямаше да бъда майката, която съм днес“, споделя още тя в емоционалното си обръщение.