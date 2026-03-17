Любопитно

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

17 март 2026, 12:43
Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път
Източник: iStock/Getty Images

И сторията на тази жена започва, когато тя е едва на 16 години. Тогава семейството ѝ я отвежда на лекар заради оплаквания от силни болки в таза. Според доклада за случая, публикуван в медицинското издание Human Fertility, прегледите разкриват шокираща реалност: макар момичето да има матка, фалопиеви тръби и яйчници, при нея напълно липсват шийка на матката и влагалище, пише People.

Лекарите поставят диагнозата цервикална агенезия (вродена липса на маточна шийка). В проучването се отбелязва, че това е „изключително рядко вродено нарушение на репродуктивния тракт“, което се среща при 1 на 80 000 до 1 на 100 000 раждания. В близо половината от тези случаи аномалията е придружена и от липса на влагалище. В конкретния случай пациентката е диагностицирана с „пълна вагинална агенезия“, като вместо нормален детероден канал, тя е имала т.нар. „вагинална трапчинка“ с дълбочина едва 2 см.

Пътят към нормалния живот

За да се коригира състоянието, жената претърпява сложна операция – вагинопластика. Чрез интервенцията лекарите създават изкуствен канал, водещ директно към матката. Благодарение на това, тя започва да има нормален менструален цикъл.

Години по-късно, вече като зряла жена, тя и нейният партньор срещат сериозни трудности при опитите за зачеване. Между 2012 г. и 2014 г. двойката преминава през три неуспешни цикъла на инвитро оплождане (IVF). Изглеждало, че надеждата за биологично дете е изгубена.

Чудото през 2022 година

Обратът настъпва през април 2022 г., когато жената е на 39 години. Противно на всички медицински прогнози, тя зачева по естествен път. Кулминацията на тази невероятна история е в деня на нейния 40-и рожден ден, когато тя дава живот на здраво момченце чрез цезарово сечение.

В медицинския доклад майката изразява своята огромна благодарност към лекуващия си лекар:

„Изключително признателна съм за това, че той предизвика статуквото и със своя експериментален дух ми помогна да имам нормален сексуален живот, редовен цикъл и най-вече – да забременея и да износя собственото си дете.“

„Благодаря за цялата помощ и експертиза през годините. Без Вас нямаше да бъда майката, която съм днес“, споделя още тя в емоционалното си обръщение.

Източник: People    
цервикална агенезия вагинална агенезия редки вродени нарушения вагинопластика инвитро оплождане естествено зачеване бременност цезарово сечение медицински случай майчинство
Последвайте ни

biss.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 18 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 16 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 15 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Александра Пол

Арестуваха актрисата от „Спасители на плажа“ Александра Пол заради акция за освобождаване на бигъли

Свят Преди 9 минути

Александра Пол попадна зад решетките, след като изведе 31 кучета от лаборатория за медицински опити

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 13 минути

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

Кои са водачите на листите на "Възраждане"

България Преди 32 минути

Представителите на "Възраждане“ се ангажират да работят за висока избирателна активност

,

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 40 минути

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 49 минути

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

,

Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

България Преди 1 час

Нотариусите вече са задължени да проверяват за дългове към хазната в реално време. При близо 18% от случаите се откриват неплатени данъци, което блокира сделката до пълното им погасяване

<p>Тръмп: Ще превзема&nbsp;Куба - островът е на ръба на колапса</p>

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 1 час

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

.

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Любопитно Преди 2 часа

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

<p>Ликвидиран е иранският шеф на националната сигурност</p>

Израел: Ръководителят на иранската служба за национална сигурност е убит

Свят Преди 2 часа

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Джейн Фонда

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Любопитно Преди 2 часа

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд

Какво представлява стратегията на Иран за "хоризонтална ескалация"

Какво представлява стратегията на Иран за "хоризонтална ескалация"

Свят Преди 2 часа

Според някои мнения бойните действия са навлезли в застой, като особено труден за решаване се оказа ребусът с фактическото затваряне от Иран на Ормузкия проток

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

.

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Свят Преди 2 часа

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

<p>Огън и дим в квартал &quot;Сурури Мехмет Ефенди&quot;&nbsp;уби невинно бебе</p>

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Свят Преди 3 часа

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Моджтаба Хаменей

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Свят Преди 3 часа

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

България Преди 3 часа

Причините за деянието са в процес на изясняване

Всичко от днес

