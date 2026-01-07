Свят

Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания

Британският съюзник на американския президент призна сериозни опасения за сигурността на арктическата територия, но отхвърли идеята за американско завземане

7 януари 2026, 14:44
Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания
Източник: Guliver/Getty Images

Н айджъл Фараж в сряда критикува желанието на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, автономна територия на Дания.

Лидерът на партия Reform UK и приятел на американския президент, който в момента води в британските социологически проучвания, се присъедини към премиера Киър Стармър в критиката срещу американските планове за придобиване на острова.

"Съгласен съм с премиера", заяви Фараж на пресконференция в сряда. "Това трябва да бъде решение на народа на Гренландия и на Дания. Разбира се, че съм съгласен."

Островът, който разделя света

В същото време десният популист посочи, че Тръмп е повдигнал "някои реални въпроси за сигурността около Гренландия", които ще стават още по-значими с въздействието на климатичните промени върху арктическия регион.

"Съществува силно мнение в британските разузнавателни кръгове и сред много членове на НАТО, че трябва да има значителна база на НАТО в Гренландия", допълни Фараж.

Датският премиер Мете Фредериксен категорично отхвърли заплахите на Тръмп, а Стармър се присъедини към европейските лидери във вторник при подписването на съвместно изявление, подчертаващо "неприкосновеността" на границите на Гренландия.

Белият дом обаче през нощта потвърди, че Тръмп разглежда "редица варианти" за придобиване на Гренландия, включително и възможността за използване на военна сила.

Нилсен: Гренландия не принадлежи на никого и сами определяме бъдещето си

Фараж подчерта, че Гренландия вече се "отдалечава все повече от контрола на Дания и е почти готова да постигне собствена независимост", като изрази опасения, че островът може да стане обект на "големи инвестиции и влияние от Китай".

"Както често е с изказванията на Тръмп, те могат да звучат шокиращо, а в случая с потенциалното използване на сила наистина са такива. Но зад това има резон", коментира Фараж. Той също така изрази съмнение, че Тръмп наистина би използвал сила, защото "вероятно това би означавало край на НАТО".

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: politico    
Найджъл Фараж Доналд Тръмп Гренландия Дания Придобиване на Гренландия НАТО Сигурност Арктика Независимост на Гренландия Военна сила
