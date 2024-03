Снимката на Кейт трябваше да разсее слуховете, редактирането ѝ направи точно обратното

О бразът на усмихнатата Катрин, принцеса на Уелс, заобиколена от трите си деца, би трябвало да сложи край на спекулациите за нейното здраве и местонахождение. Вместо това то предизвика изцяло нов спор за британското кралско семейство, след като няколко световни новинарски агенции изтеглиха снимката от обращение часове по-късно, позовавайки се на опасения за манипулация.

Снимката беше публикувана от двореца Кенсингтън рано в неделя в официалните акаунти на двойката в социалните мрежи по случай Деня на майката в Обединеното кралство. Както е стандартната практика за официалните кралски снимки в Обединеното кралство, тя беше пусната едновременно и в новинарските и фотографските агенции за разпространение.

На нея се виждаше как Кейт, заобиколена от принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, е отпусната и се смее - може би предизвикана от нещо от принц Уилям, на когото се приписваше заснемането на кадъра.

В понеделник сутринта, след като се разрази бурята, Кейт поднесе лични извинения, поемайки отговорност за объркването, което според нея е предизвикала по невнимание.

"Подобно на много любители фотографи, понякога експериментирам с редактирането. Исках да изразя извиненията си за объркването, което предизвика семейната снимка, която споделихме вчера. Надявам се, че всички празнуващи са имали много щастлив Ден на майката", написа тя, преди да завърши поста си с "C" за Катрин (Catherine на английски език-бел.ред.).

Семейството отбелязва празника всяка година, но трогателната снимка беше възприета и като послание към нацията и трябваше да успокои нарастващата обществена загриженост след операцията на Кейт през януари заради нераков проблем в корема.

Въпреки че от двореца заявиха, че възстановяването на принцесата ще отнеме от два до три месеца, временното прекъсване на ангажиментите ѝ и липсата на яснота за здравословното ѝ състояние създадоха вакуум, който беше запълнен в социалните медии с конспиративни теории, вариращи от безчувствени до необичайни.

Тазгодишната снимка за Деня на майката беше и първата официална снимка на принцесата от Коледа насам. Миналата седмица се появи зърнеста папарашка снимка, на която Кейт е на предната седалка на кола, управлявана от майка ѝ. Множество медии взеха независимото решение да не публикуват тази неразрешена снимка. Много авторитетни новинарски организации обикновено избягват да използват папарашки снимки без сериозна редакционна причина или аргумент за обществен интерес.

Въпроси за изображението от Деня на майката се появиха първо в социалните мрежи. Като се има предвид популярността на принцесата, всеки сантиметър от нея беше щателно разгледан, а зорките кралски наблюдатели бързо се усъмниха в липсата на годежен или венчален пръстен, както и в буйната зеленина на заден план, въпреки високите мартенски температури в момента.

Amidst growing speculation about her health and absence from the public eye, Catherine, Princess of Wales, issued an apology on Monday for editing an official portrait released by the palace.



.



Kindly Like & Follow Union Television on Facebook & TikTok pic.twitter.com/ZzFKVApxSK