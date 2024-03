"Несъответствие в лявата ръка": Първата снимка на Кейт след операцията ѝ вероятно е манипулирана

Т ри фотографски агенции оттеглиха снимка на принцесата на Уелс заради опасения, че е била "манипулирана".

Снимката, направена от принц Уилям и издадена от двореца Кенсингтън за Деня на майката, показва Катрин с трите им деца.

Асошиейтед прес първа изтегли снимката, тъй като тя "не отговаря" на фотографските стандарти на агенцията, отбелязвайки "несъответствие в лявата ръка на принцеса Шарлот".

Дворецът Кенсингтън все още не е направил коментар.

На снимката принцесата е седнала, заобиколена от принцеса Шарлот, принц Луи и принц Джордж, като последният е обгърнал ръцете ѝ.

Това е първата официална снимка на принцесата на Уелс след коремната ѝ операция преди два месеца. Оттогава тя не се появява в публичното пространство.

Снимката беше публикувана в профилите на принца и принцесата на Уелс в социалните мрежи със съобщение от Катрин, което гласеше: "Благодаря ви за милите пожелания и продължителната подкрепа през последните два месеца. Пожелавам на всички щастлив Ден на майката".

За кралската двойка се е превърнало в редовна практика да публикува свои собствени снимки от специални семейни поводи. Най-често снимките са направени от Катрин и се предоставят на медиите с инструкции как могат да бъдат използвани.

#KateMiddleton's first photo since surgery given 'kill notice' after editing claimhttps://t.co/9DrEIk0Zmn pic.twitter.com/OpevKpMKjL