Нови шокиращи подробности около досиетата "Епстийн": Разкриват връзки и с България

Н ови разкрития около досиетата „Епстийн” показват шокиращи подробности, в които са замесени имена на политици и известни личности от целия свят. Това са най-големите имена в световния политически бизнес елит – Илон Мъск, Бил Гейтс, основателят на Google Сергей Брин, бившият принц на Великобритания Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, режисьорът на документалната лента за Мелания, собственици на спортни отбори, дипломати и бизнесмени.

В документите фигурира и списък с непотвърдени сигнали срещу президента Доналд Тръмп за сексуални посегателства и 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Според няколко издания Бил Клинтън е бил най-малко 15 пъти на частния самолет на Джефри Епстийн.

Във Великобритания лорд Питър Манделсън е подал оставката си в Лейбъристката партия, заради това, че името му е замесено.

Според анализ на големите издания, името на Владимир Путин фигурира най-малко хиляда пъти, а думата Москва се споменава най-малко 10 хиляди пъти. Германското издание „Билд” твърди, че Джефри Епстийн е работил директно с руското разознаване, като е набавял мрежа от момичета от Източна Европа и Русия, за да ги свърже с политици, дипломати и бизнесмени и да събере компромати срещу тях.

Според няколко от изданията директно се говори за София и България, като дестинация за набиране на тези момичета. Кореспонденцията се е водила по имейл с приближен на Епстийн. Директно се говори за връзка с влиятелни хора в София, за връзка с агенции за модели и набиране на млади момичета, предава NOVA.

Според същото издание Джефри Епстийн е поддрържал връзка с Москва и след 2008 година, когато беше ареста му, като е предлагал информация за Доналд Тръмп на външния министър Сергей Лавров.

Документите разкриват и нови видеа и снимки, някои от които шокиращи. Снимки показват бившия принц на Великобритания Андрю, който вече е известен като Андрю Уиндзор.