Историческите събития, които вдъхновиха създателите на „Междузвездни войни“

„Междузвездни войни“ е една от най-обичаните и популярни филмови поредици, създавани някога. Тя има милиони почитатели по цял свят и отдавна се е превърнала в истински културен феномен.

Знаете ли, че в нейния вълнуващ сюжет могат да бъдат открити редица препратки към действителни исторически събития?

„Ако в психологическата основа на „Междузвездни войни“ стои митологията, то може да се каже, че политическите и социалните теми са вдъхновени от историята“, споделя в свое интервю от 2005 г. за вестник „Бостън глоуб“ създателят на поредицата Джордж Лукас.

Нацистка Германия

Това е една от най-очевидните исторически алюзии в поредицата „Междузвездни войни“. Все пак не е случаен фактът, че щурмоваците – бойците, верни на Галактическата империя, носят същото име като представителите на военизираната организация Щурмабтайлунг, изиграла ключова роля в издигането на Адолф Хитлер към властта през 20-те и 30-те години на миналия век.

Униформите на имперските офицери, както и шлемът на емблематичния злодей Дарт Вейдър, наподобяват тези, носени от нацистките войници по време на Втората световна война. Освен това постепенното издигане на Палпатин от сенатор до император на практика отразява политическата кариера на Хитлер.

Малко известен факт е, че финалната сцена във филма „Нова надежда“ също съдържа препратка към нацисткия режим в Германия. В нея принцеса Лея награждава с медали Люк Скайуокър и Хан Соло, след което те са аплодирани от присъстващите на церемонията бунтовнически бойци. Сцената е директна препратка към нацистките митинги в Нюрнберг, показани в пропагандния филм от 1935 г. „Триумф на волята“, режисьор на който е Лени Рифенщал.

Ричард Никсън

Въпреки че съществуват очевидни прилики между Палпатин и исторически личности като Хитлер и Наполеон Бонапарт, образът на злия император всъщност е вдъхновен от американския президент Ричард Никсън. По време на събитие, състояло се през 1981 г., създателят на „Междузвездни войни“ Джордж Лукас бил попитан дали Палпатин е джедай, преминал към тъмната страна на Силата.

„Не, той беше политик. Името му беше Ричард Никсън. Той подкопаваше дейността на Сената и накрая пое властта, ставайки наистина зъл император. В същото време, обаче, се преструваше на добър човек“, отговорил Лукас.

В друго интервю, което Джордж Лукас дал за вестник „Чикаго трибюн“ през 2005 г., той споделил, че първоначалната идея за „Междузвездни войни“ била поредицата да бъде своеобразна реакция на президентството на Никсън.

„Ставаше въпрос за войната във Виетнам, а и за периода, в който Никсън се кандидатира за втори мандат. Всичко това ме накара да се замисля и да си задам въпроса как демокрациите се превръщат в диктатури", споделя Лукас.

Виетнамската война

Партизанската война, която бунтовниците водят срещу Галактическата империя, в много отношения прилича на конфликта във Виетнам. Любопитна подробност е, че в началото на 70-те години на миналия век, преди да се захване с „Междузвездни войни“, Лукас трябвало да режисира филма „Апокалипсис сега“, в който става въпрос именно за Виетнамската война (впоследствие със заснемането му се заел Франсис Форд Копола).

Самият Лукас споделя, че малките и симпатични еуоки, които се появяват в „Завръщането на джедаите“ и се изправят срещу значително превъзхождащ ги противник, са вдъхновени от бойците на Народния фронт за освобождение на Южен Виетнам (известен и със съкращението Виет Конг).

Рицарите тамплиери

Джедаите, които са пазителите на мира и справедливостта в Галактическата република, често са сравнявани с японските самураи и монасите от Шаолин. В същото време те напомнят и за средновековния орден на тамплиерите. В издадената през 2013 г. книга „Междузвездни войни и историята“ Терънс Макмълън пише, че тамплиерите били почитани заради „тяхната преданост и моралната им чистота“. Подобно на джедаите, те живеели скромно, но самият орден бил изключително влиятелен и разполагал с внушителни ресурси.

Съществуват и още прилики – 12-членен съвет на старейшините, ръководен от Велик майстор, управлявал както тамплиерите, така и джедаите. Дори облеклото на легендарните бойци, въоръжени със светлинни мечове, наподобява това на католическите монаси-воини.

И още нещо – във филма „Отмъщението на ситите“, злият канцлер Палпатин нарежда всички джедаи да бъдат избити. Сходна съдба сполетява и тамплиерите. През 1307 г., по заповед на френския крал Филип IV, стотици членове на ордена били обявени за еретици, арестувани и впоследствие екзекутирани.

Римската империя

Редица институции в света на „Междузвездни войни“, сред които Сенатът и Империята, както и имената на персонажи като Палпатин и Валорум, са директни препратки към историята на Римската империя. Историкът Тони Кийн подчертава, че сградите на планетата Набу напомнят изключително много на тези в Древен Рим. Същото може да се каже и за прехода от демократичната Галактическа република към диктатурата на Империята. „Очевидно е, че в основата на историята, създадена от Лукас, стои падането на Римската република и превръщането ѝ в империя“, отбелязва Кийн.

Студената война

През 1977 г., когато по кината тръгва първата част от оригиналната трилогия – „Нова надежда“, Студената война е в разгара си. Много хора живеят в постоянен страх, че обтегнатите отношения между САЩ и СССР може да доведат до избухването на световен конфликт и използването на ядрени оръжия. Тази заплаха е метафорично представена и във филма. В него Империята създава Звездата на смъртта – мощно оръжие, което унищожава Олдерон, родната планета на принцеса Лея.

Освен заглавие на култовата поредица, „Междузвездни войни“ се превръща и в прякор на Инициативата за стратегическа отбрана, обявена от американския президент Роналд Рейгън на 23 март 1983 г. Нейната основна цел е да се разработи система за противоракетна отбрана, която да покрива цялата територия на Северна Америка. Важна част от проекта е създаването на космически оръжия, които да бъдат разположени в околоземна орбита. Те трябвало да бъдат способни да прихващат и унищожават балистични ракети и техните бойни глави по време на всеки един етап от полета им.

