Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

В торият член на екипажа на американския изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“, след като бе спасен от военните, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, предаде Ройтерс.

„Той е с наранявания, но ще се оправи“, каза Тръмп, описвайки мисията по спасяването на военнослужещия като „една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ“.

Първият пилот на същия самолет вече бе спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък. Изтребителят Ф-15E беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон, че иранските сили могат да стигнат първи до двамата членове на екипажа и да ги използват като средство за натиск в преговорите за прекратяване на войната.

САЩ доказа "въздушното си господство": Спасен е вторият пилот на сваления F-15 над Иран

Тръмп потвърди, че първият пилот на самолета е бил спасен по-рано, като отбеляза, че САЩ първоначално не са разкрили това, за да не застрашат втората спасителна операция.

Според медийни публикации американски командоси са били разположени в Южен Иран отчасти с цел да предотвратят пленяването на втория член на екипажа, който е бил офицер по оръжейните системи - военен специалист, отговарящ за използването и управлението на оръжията в сваления над Иран изтребител Ф-15Е.

Иранските медии съобщиха, че за залавянето му са били предложени големи суми пари, според някои достигащи до 100 000 долара.

Иран свали изтребител F-15, друг самолет падна до Ормуз, ударени са 2 хеликоптера

Тръмп на свой ред заяви, че американските въоръжени сили са разположили „десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света, за да го спасят“.

„Този смел воин се намираше зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които с всеки изминал час се приближаваха все повече и повече“, заяви Тръмп. Той каза още, че офицерът „никога не е бил наистина сам, защото неговият главнокомандващ, министърът на отбраната, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и неговите колеги бойци следяха местонахождението му 24 часа в денонощието и усърдно планираха спасяването му“.

По-рано вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, че изчезналият член на екипажа е бил открит от американски спасителни екипи, позовавайки се на трима американски официални представители.

Американски изтребител F-15 е свален над Иран, търсят единия от пилотите

Телевизионният канал „Ал Джазира“ също потвърди, че членът на екипажа е бил спасен, но все още не е напуснал страната поради продължаващите сражения. „Ал Джазира“ съобщи, че членът на екипажа на самолета бил спасен след „ожесточена престрелка“, според официален представител на американското правителство.

Иранската новинарска агенция Тасним, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи за въздушни удари в района, където се предполага, че се е намирал американският офицер. Тасним цитира неназован военен източник, според когото САЩ изглежда първоначално са се отказали от надеждата да спасят втория член на екипажа и вместо това са бомбардирали места, където той може да се намира, в опит да го убият.

Лоръл Рап, директор на програмата за САЩ и Северна Америка в британския Кралски институт за международни отношения или „Чатъм Хаус“, заяви пред Би Би Си, че ако Иран първи открие втория член на екипажа това ще представлява „огромна награда“ за Техеран и ще му даде значително предимство в преговорите за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция също съобщи по-рано, че няколко „вражески летящи обекта“ - американски военен транспортен самолет С-130 и два хеликоптера „Блек Хок“, са били унищожени по време на операцията на САЩ за спасяване на изчезналия втори член на екипажа на сваления на 3 април над Иран изтребител Ф-15Е.