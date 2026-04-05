Свят

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Изтребителят Ф-15E беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон

5 април 2026, 12:35
В торият член на екипажа на американския изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“, след като бе спасен от военните, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, предаде Ройтерс.

„Той е с наранявания, но ще се оправи“, каза Тръмп, описвайки мисията по спасяването на военнослужещия като „една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ“.

Първият пилот на същия самолет вече бе спасен от американски командоси още след свалянето на машината в петък. Изтребителят Ф-15E беше свален над Иран в петък, което предизвика сериозно безпокойство във Вашингтон, че иранските сили могат да стигнат първи до двамата членове на екипажа и да ги използват като средство за натиск в преговорите за прекратяване на войната.

Тръмп потвърди, че първият пилот на самолета е бил спасен по-рано, като отбеляза, че САЩ първоначално не са разкрили това, за да не застрашат втората спасителна операция.

Според медийни публикации американски командоси са били разположени в Южен Иран отчасти с цел да предотвратят пленяването на втория член на екипажа, който е бил офицер по оръжейните системи - военен специалист, отговарящ за използването и управлението на оръжията в сваления над Иран изтребител Ф-15Е.

Иранските медии съобщиха, че за залавянето му са били предложени големи суми пари, според някои достигащи до 100 000 долара.

Тръмп на свой ред заяви, че американските въоръжени сили са разположили „десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносните оръжия в света, за да го спасят“.

„Този смел воин се намираше зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които с всеки изминал час се приближаваха все повече и повече“, заяви Тръмп. Той каза още, че офицерът „никога не е бил наистина сам, защото неговият главнокомандващ, министърът на отбраната, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и неговите колеги бойци следяха местонахождението му 24 часа в денонощието и усърдно планираха спасяването му“.

По-рано вашингтонският новинарски сайт „Аксиос“ съобщи, че изчезналият член на екипажа е бил открит от американски спасителни екипи, позовавайки се на трима американски официални представители.

Телевизионният канал „Ал Джазира“ също потвърди, че членът на екипажа е бил спасен, но все още не е напуснал страната поради продължаващите сражения. „Ал Джазира“ съобщи, че членът на екипажа на самолета бил спасен след „ожесточена престрелка“, според официален представител на американското правителство.

Иранската новинарска агенция Тасним, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи за въздушни удари в района, където се предполага, че се е намирал американският офицер. Тасним цитира неназован военен източник, според когото САЩ изглежда първоначално са се отказали от надеждата да спасят втория член на екипажа и вместо това са бомбардирали места, където той може да се намира, в опит да го убият.

Лоръл Рап, директор на програмата за САЩ и Северна Америка в британския Кралски институт за международни отношения или „Чатъм Хаус“, заяви пред Би Би Си, че ако Иран първи открие втория член на екипажа това ще представлява „огромна награда“ за Техеран и ще му даде значително предимство в преговорите за прекратяване на войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция също съобщи по-рано, че няколко „вражески летящи обекта“ - американски военен транспортен самолет С-130 и два хеликоптера „Блек Хок“, са били унищожени по време на операцията на САЩ за спасяване на изчезналия втори член на екипажа на сваления на 3 април над Иран изтребител Ф-15Е.

Източник: БТА, Елена Инджева    
