Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

П лодовете на борсите у нас поевтиняват осезаемо през изминалата седмица, като при всички наблюдавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата видове спадът е двуцифрен.

Най-сериозно намалява цената на кайсиите - с 15,25% до 1 евро за килограм. Лимоните поевтиняват с 12,73% до 1,70 евро за килограм, ябълките - с 12,67% до 1,02 евро, а прасковите - с 11,81% до 1,06 евро за килограм.

Морковите поевтиняват най-силно при зеленчуците

Спад има и при повечето зеленчуци.

Най-сериозно поевтиняват морковите - с 21,39% до 0,61 евро за килограм.

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Зелените чушки са по-евтини с 15,11% и се търгуват средно по 0,91 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 13,67% до 0,53 евро, а червените чушки - с 13,65% до 1,05 евро за килограм.

Цената на зелената салата намалява с 12,92% до 0,62 евро за брой. По-умерен спад има при зелето - с 5,45% до 0,53 евро за килограм, краставиците - с 1,85% до 1,17 евро, и тиквичките - с 1,68% до 0,82 евро за килограм.

Доматите обаче вървят в обратната посока. Те поскъпват с 12,46% до 1,30 евро за килограм. Леко нагоре е и цената на зрелия кромид лук - с 0,34% до 0,59 евро за килограм.

Поевтиняват брашното, маслото и прясното мляко

При основните хранителни продукти движението също е предимно надолу.

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Брашното тип 500 поевтинява с 8,05% до 0,64 евро за килограм, а пакетче краве масло от 125 грама - с 5,64% до 1,44 евро.

Прясното мляко е по-евтино с 3,78% до 1,17 евро за литър, зрелият фасул - с 3,09% до 2,07 евро за килограм, а яйцата размер М - с 3,06% до 0,19 евро за брой на едро.

По-ниски са още цените на ориза, захарта, кравето сирене и олиото.

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На обратния полюс е кашкавалът тип „Витоша“, който поскъпва с 2,36% до 9,37 евро за килограм. Лещата е нагоре с 2,40% до 2,05 евро, а киселото мляко поскъпва с 1,60% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама.

Общо 25 от наблюдаваните продукти поевтиняват, а седем поскъпват, показват данните на ДКСБТ.