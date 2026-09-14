Парите ни

Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

При 25 от наблюдаваните продукти има спад, а едва седем поскъпват

Маргарита Костадинова

14 септември 2026, 10:09
Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни
Източник: istock

П лодовете на борсите у нас поевтиняват осезаемо през изминалата седмица, като при всички наблюдавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата видове спадът е двуцифрен.

Най-сериозно намалява цената на кайсиите - с 15,25% до 1 евро за килограм. Лимоните поевтиняват с 12,73% до 1,70 евро за килограм, ябълките - с 12,67% до 1,02 евро, а прасковите - с 11,81% до 1,06 евро за килограм.

Морковите поевтиняват най-силно при зеленчуците

Спад има и при повечето зеленчуци.

Най-сериозно поевтиняват морковите - с 21,39% до 0,61 евро за килограм.

Пестициди в грозде от Турция и чушки от Северна Македония

Зелените чушки са по-евтини с 15,11% и се търгуват средно по 0,91 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 13,67% до 0,53 евро, а червените чушки - с 13,65% до 1,05 евро за килограм.

Цената на зелената салата намалява с 12,92% до 0,62 евро за брой. По-умерен спад има при зелето - с 5,45% до 0,53 евро за килограм, краставиците - с 1,85% до 1,17 евро, и тиквичките - с 1,68% до 0,82 евро за килограм.

Доматите обаче вървят в обратната посока. Те поскъпват с 12,46% до 1,30 евро за килограм. Леко нагоре е и цената на зрелия кромид лук - с 0,34% до 0,59 евро за килограм.

Поевтиняват брашното, маслото и прясното мляко

При основните хранителни продукти движението също е предимно надолу.

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Брашното тип 500 поевтинява с 8,05% до 0,64 евро за килограм, а пакетче краве масло от 125 грама - с 5,64% до 1,44 евро.

Прясното мляко е по-евтино с 3,78% до 1,17 евро за литър, зрелият фасул - с 3,09% до 2,07 евро за килограм, а яйцата размер М - с 3,06% до 0,19 евро за брой на едро.

По-ниски са още цените на ориза, захарта, кравето сирене и олиото.

Пеканов: Цените в България са плашещи, регулаторите трябва да бъдат засилени още

На обратния полюс е кашкавалът тип „Витоша“, който поскъпва с 2,36% до 9,37 евро за килограм. Лещата е нагоре с 2,40% до 2,05 евро, а киселото мляко поскъпва с 1,60% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама.

Общо 25 от наблюдаваните продукти поевтиняват, а седем поскъпват, показват данните на ДКСБТ.

Редактор: Маргарита Костадинова
цени на храните поевтиняване стокови борси пазарен анализ плодове и зеленчуци ДКСБТ инфлация основни хранителни продукти поскъпване млечни продукти
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

Епичен опит на Skoda при малките електромобили (тест драйв)

Епичен опит на Skoda при малките електромобили (тест драйв)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 3 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хиляди се събраха на бдение в памет на&nbsp;Йоргос Мазонакис</p>

Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Свят Преди 15 минути

Погребението е днес в тесен семеен кръг, а разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава

<p>Името на футболната легенда Серхио Агуеро бе замесено в наркоскандал</p>

Името на Кун Агуеро изплува в разследване срещу наркокартел в Аржентина

Любопитно Преди 39 минути

Прихванат разговор свързва бившия нападател с мрежата на арестувания лидер на агитка „Беботе“ Алварес

Есенният политически рестарт в Брюксел: Урсула фон дер Лайен представя визията си за ЕС

Есенният политически рестарт в Брюксел: Урсула фон дер Лайен представя визията си за ЕС

Свят Преди 44 минути

Европейският парламент се събира на пленарна сесия в Страсбург. Акцент на първата сесия за сезона ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС, а сред водещите теми са европейската отбрана и подкрепата за Украйна

<p>AI гигантите забавят разработката, Тръмп е против</p>

AI гигантите искат да забавят разработката, Тръмп ги призова да не го правят

Технологии Преди 48 минути

Лидерите в областта на изкуствения интелект се обединяват около призивите разработването на технологията да бъде забавено, но това провокира притеснения в Тръмп и други, че ще се даде предимство на тези, които няма да спазят уговорката

129 души са в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия

129 души са в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия

Свят Преди 1 час

Най-малко 129 души остават в неизвестност, а шестима са загинали след потъването на ферибот между островите Ява и Борнео. Лошите метеорологични условия са причина за инцидента, а спасителните екипи са успели да извадят 108 оцелели

<p>Туск: &bdquo;Най-лошите сценарии са възможни&ldquo;, Полша се готви за реакция</p>

Туск: Руската ескалация е факт, Полша трябва да е готова за реакция

Свят Преди 1 час

Руски дронове удариха цели в Западна Украйна близо до полската граница, Варшава вдигна във въздуха изтребители

Нов шок за пазарите: Петролът скочи над 100 долара за барел

Нов шок за пазарите: Петролът скочи над 100 долара за барел

Свят Преди 1 час

Брентът поскъпна с близо 3%, а американският лек суров петрол надхвърли 102 долара за барел

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

България Преди 1 час

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че два инцидента за по-малко от месец са притеснителни за жителите на областта

Отложиха преговорите за Ормузкия проток между Иран и страните от Залива

Отложиха преговорите за Ормузкия проток между Иран и страните от Залива

Свят Преди 2 часа

Оман съобщи, че срещата е отложена „в интерес на консенсуса“, без да посочи нова дата

<p>&quot;Терорът на Путин&nbsp;чука на вратите на НАТО и ЕС&quot;</p>

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

Свят Преди 2 часа

В него са пътували Борис Джонсън и Карл Билт

ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

Свят Преди 3 часа

Християндемократите вземат 27,7% на местните избори, крайнодясната партия достига 16,5%

<p>Щастлива развръзка: Спасиха&nbsp;мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина</p>

Щастлива развръзка: Спасиха 40-годишен мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина

България Преди 3 часа

Планински спасители са му оказали първа помощ, след което е потърсено съдействие от въздушна линейка

Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

Любопитно Преди 3 часа

На 14 септември православните християни отбелязват Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен. Празникът е свързан с едни от най-силните народни вярвания за здраве, защита и сбъдване на желания

,

Илюзия за диета: Салатите от менюто с повече калории от чийзбургер

Любопитно Преди 3 часа

Здравословният избор понякога се оказва истинска хранителна бомба заради тежките дресинги, майонезата и пържените добавки

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

България Преди 3 часа

Социалните партньори ще разгледат и два законопроекта, свързани с трудовото законодателство

Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 3 часа

Осем месеца след откриването на телата разследващите се очаква да представят резултатите от експертизи, свързани с възможните мотиви за смъртта на мъжете

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg
1

Трудна година за лозарите: Ниски изкупни цени и растящи разходи

sinoptik.bg

Как Ваня, Ръждавичка и Мартин работят в екип като водещи на “След Игрите”?

Edna.bg

Кичка Бодурова: Колата ми се озова в дълбока канавка със задните гуми във въздуха

Edna.bg

Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (видео)

Gong.bg

Общото събрание на Левски започна със Сираков и Боримиров

Gong.bg

Масов теч на данни от Revolut

Nova.bg

5 акта и 137 предписания са издадени при проверки на училищните автобуси преди първия учебен ден

Nova.bg