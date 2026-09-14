Епичен опит на Skoda при малките електромобили (тест драйв)

Skoda имаше един чудесен субкомпактен модел в лицето на Citigo, който надявам се ще получи наследник по размери в един по-следващ момент, но сега чехите влизат една идея по-нагоре в класацията по размери с един изненадващо добър електромобил. Новият Epiq предлага наистина откроим дизайн, който много харесах и голямо разнообразие, което вече сме свикнали да получаваме от Skoda.

Появата на Epiq на пазара е в най-точния възможен момент, а именно ежемесечното показване на продажбите на електромобили в рамките на Съюза. Този тренд се дължи на много и различни фактори, които не възнамерявам да коментирам сега, но един от тях е войната в Близкия изток, която вдигна цените на горивата, а това послужи като катализатор за мнозина да се насочат към електромобил. Скорошна публикация в Automobilwoche казва, че Volkswagen ID. Polo вече е събрал над 30 000 поръчки, като тези за технологично идентичния Skoda Epiq са дори повече. Факти, които подкрепят тезата ми, че най-малкият и достъпен електрически модел на Skoda се появява в точния момент.

Източник: CarMarket.bg

Друг е въпросът дали заводът в Марторел, Испания, може да поеме това високо търсене. Там, освен споменатите два модела, се произвежда и Cupra Raval. Това е възможно, тъй като и трите модела споделят платформата MEB+, оптимизирана за ново поколение компактни електрически автомобили. В този конкретен случай говорим за дължина 4171 мм, ширина 1798 мм, височина 1581 мм и междуосието от 2601 мм.

Но Skoda винаги са били царе в това да отварят (независимо от габаритите) едни от най-просторните интериори и багажници, умение, на което не изневеряват и в този случай. Ще кажа само, че обемът на багажника от 475 л не само е един от най-големите в класа, но е по-голям от този на Elroq (470 л), който е едно стъпало по-високо в моделната йерархия на Skoda.

Източник: CarMarket.bg

Заговорим ли за дизайн обаче, Epiq си прилича само с модела, стоящ на върха на моделната гама, а именно Peaq. И двата залагат на новия дизайнерски език Modern Solid, който Skoda ни представи през 2022 с концепцията Vision 7S. Отсега ви казвам, харесах го от пръв поглед. Предницата се отличава с тънки Т-образни фарове, които рамкират характерния гланциран черен панел Tech-Deck Face. Този ключов елемент постепенно ще бъде въведен и при бъдещите SUV модели на Škoda, а ние го видяхме на живо и в най-големия модел на марката – Peaq.

Стандартната версия съчетава дневни светлини и мигачи в горната секция, докато долната секция обединява функциите за къси и дълги светлини в един LED модул. Като опция Epiq може да бъде оборудван с LED Matrix фарове с 12 светлинни сегмента. Системата предлага четири адаптивни режима на осветление (за градско шофиране, извънградски пътища, магистрали и лоши метеорологични условия) и може да бъде адаптирана за обратно движение. Отпред има и друг характерен елемент, а именно вертикалните въздухозаборници, интегрирани в предната броня, които много напомнят за радиаторната решетка на Jeep.

Източник: CarMarket.bg

Задните светлини също носят характерния Т-образен светлинен подпис, рамкирайки надписа Skoda. Задната броня повтаря модела на вертикалните въздухозаборници, отразявайки дизайна на предната част. Профилът се характеризира с висока странична линия и най-вече с почти вертикалната С-колона. Моделът се предлага с шест цвята, джантите варират от 17 до 19 инча, докато версията First Edition се предлага със специални 20-инчови джанти.

Специално внимание дизайнерите са отделили на оптимизацията на въздушния поток, за да оптимизират пробега. Използвали са активни клапи за охлаждане зад предната броня, дизайнът на джантите също помага, както и „въздушните завеси“ (Air Curtain), които насочват въздушния поток около предната броня и колелата. В задната част дифузьор с аеродинамичен спойлер помага за плавното отвеждане на въздушния поток изпод автомобила, като допълнително намалява турбуленцията. Той работи в синхрон с аеродинамично оптимизираната линия на покрива, спойлера на покрива и интегрираните малки стабилизиращи елементи (тип „перки“).

Източник: Skoda

Интериорът също е нов, но доста по-конвенционален и познат, което в никой случай не е лошо, напротив. Воланът е познат, зад него има много малко приборно табло с най-нужната информация, докато на двуетажното арматурно табло е позициониран 13-инчов дисплей, базиран на Android. Лично аз системата я познавам добре от моделите на Volkswagen, като най-голямата критика към нея си остава сензорният плъзгач в основата на екрана.

За щастие обаче, под централните два вентилационни отвора е позиционирана лента с физически бутони, които ни връщат там, където отдавна клиентите искат – към интуитивното боравене с климатика и другите основни функции, като например бутон за бързо изключване на част от системите, които ме дразнят във всеки автомобил (предупреждение за превишаване на скоростта и настъпване на осевата линия). Самите бутони са много приятни на допир, което мога да кажа и за усещането при боравенето с регулаторите на вентилационните отвори, все дребни неща, но на пипане и усет много приятни.

Източник: CarMarket.bg

Тук трябва да обърна внимание и на материалите. Epiq е първият сериен модел на Škoda, който използва изключително материали с неживотински произход. Кожената тапицерия е заменена с Techtona – висококачествена алтернатива на кожата, разработена с акцент върху издръжливостта. Всички текстилни покрития на седалките са изработени от 100% рециклирани полиестерни влакна (PES). Доколко това ще допадне на всички е въпрос, който предстои да получи отговор. Знаейки какви големи усилия се хвърлят, за да не се ползват животински материали, отдавам заслуженото.

Ще обърна внимание и на друго. Epiq се предлага с две нива на оборудване, което предполага простота на избор, който аз много харесвам при китайските модели. Но тук не е точно така. Какво имам предвид? Нивата са Essence и Selection, като първото може да бъде допълнено с пакетите Convenience, Tech и Travel, докато пакетите Convenience и Tech са включени стандартно в нивото Selection. След това започваме с дизайн селекциите.

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Studio Design Selection, предлагано с ниво Essence, се отличава с минималистична визия в черно и сиво. Loft Grey Design Selection, стандартно за Selection, въвежда нов релефен десен, допълнен от Techtona – висококачествена алтернатива на кожата, използвана за арматурното табло и панелите на вратите. Следва Loft Mint Design Selection е изпълнен в ментово зелен цвят. В най-високото ниво на оборудване, Suite Design Selection съчетава тапицерия на седалките от Suedia с триизмерен десен и елементи от Techtona в цвят Tabora Brown. Дано не сте се объркали, но тук съм пунктуален, за да разберете какво имам предвид.

Източник: CarMarket.bg

В списъка с допълнително оборудване фигурира панорамен покрив с щора, както и аудиосистема Canton с мощност от 425 W и десет високоговорителя (включително субуфер в багажното отделение). Последната ще отнеме от прещедрия обем от 475 литра на багажника, към който може да се добавят още 25 л в предния frunk, интересна опция, монтирана над задвижващия тракт.

Така логично стигам и до механичната част, като започвам с факта, че моделът се предлага с два варианта на тяговата батерия – по-малката е LFP с брутен капацитет 38,5 kWh, докато NMC батерията е с брутен капацитет 55 kWh (нетен 52 kWh). Три са вариантите за мощност. Базовото изпълнение 35 е със 115 к.с. и до 310 км пробег. LFP батерията идва и в изпълнение Epiq 40, което е със 135 к.с. (и двата варианта с по 267 Нм) и отново 310 км пробег. На върха е Epiq 55 с голямата батерия и цели 210 к.с. и 290 Нм, пробег до 430 км и ускорение до 100 км/ч за 7,4 секунди. Всеки един от трите варианта е с предно предаване, като NMC батерията позволява зареждане с пикова мощност 105 kW. На такава станция батерията ще се зареди от 10 до 80% за 24 минути, което е най-добрият параметър спрямо преките конкуренти, сравнение с които съм направил малко по-надолу.

Източник: CarMarket.bg

Всички варианти се задвижват от синхронен електромотор с постоянни магнити (APP 290), като режим В на трансмисията увеличава рекуперацията, като това реално е рeжим one-pedal със спиране на място. Силата на тази рекуперация може допълнително да се регулира при избор на режим на движение Individual. За твърдите фенове на електромобилите ще спомена, че Epiq разполага с функция за двупосочно зареждане. Vehicle-to-Load (V2L) позволява захранване на външни устройства, докато Vehicle-to-Home (V2H) позволява използването на енергията от батерията за захранване на домакинство или бизнес обект.

И двата моста на новия Epiq са оборудвани с дискови спирачки, като предните са вентилирани дискове. Отпред окачването е MacPherson, докато отзад имаме торсионна греда и надлъжни носачи. Това помага за вътрешния обем, но и по-твърдата возия. Не бива да очаквате някакво много ангажиращо шофиране, макар аз да имах възможността да тествам колата в Тирол, а това значи много завои и живописни гледки. Там, наслаждавайки се на Алпите и без да се напрягаме много-много с колегата, разходът на енергия падна дори под заводския среден параметър от 13,7 kWh/100 км.

Източник: CarMarket.bg

Голямата изненада обаче дойде на следващия ден, когато от Инсбрук, Австрия, трябваше да стигнем бързо до летището в Мюнхен. На мен ми се падна частта по германската магистрала А8, хубавото на която е, че в продължение на десетки километри е разрешено движението без ограничение на скоростта. Чудех се защо Epiq не вдига повече от 166 км/ч, то се оказа, че максималната му скорост е ограничена на 160 км/ч. Бързахме, батерията беше достатъчно заредена, затова над 50 км се движех с около 165 км/ч. Шумът от предните А-колони беше осезаем, но това, което ме впечатли най-много, бе разходът на енергия от 17 kWh/100 км. За тази скорост и тази продължителност на шофиране с нея, останах поразен.

Накрая ще обърна внимание и на цените, защото в този сегмент те ще са определящи в битката за купувачи, тъй като в компактния клас хората по традиция са гонели по-ниска цена, но такава в този момент все още не може да се предложи. Да, говорим за по-достъпни цени, но в никой случай не може да кажем, че те са ниски.

Източник: CarMarket.bg

И така, как стои Epiq срещу конкурентите? Взимам Renault 4 като първи пример, което се предлага с батерии 40 (120 к.с.) и 52 kWh (150 к.с.), като моделът предлага съответно до 308 и 409 км пробег. Epiq е с батерии 38 (115, 135 к.с.) и 55 kWh (210 к.с.), като предлага съответно пробег до 310 и 430 км. Цената на чешкия модел е съответно 25 280 евро за версията със 115 к.с. и 29 390 евро за тази със 135 к.с. (и двете с малката батерия), докато за версията с голямата батерия и 210 к.с. чехите искат 36 460 евро. При Renault най-евтината версия е 29 590 евро, а тази с голямата батерия стартира от 32 590 евро и достига 36 990 евро. Виждате, че няма еднозначен отговор кой от двата модела е по-достъпен. Този на Режията е с по-висока цена на базовия модел, но пък излиза напред, когато се сравняват моделите с големите им батерии, защото най-скъпото Renault 4 е с около 2500 евро под цената на най-скъпата версия на Epiq, която е 39 420 евро.

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Внимание заслужава и Kia EV2, която също се предлага с две батерии от 42 (146 к.с.) и 61 kWh (135 к.с.). Корейският модел предлага съответно до 317 до 453 км пробег с двете батерии. И по двата параметъра пробегът е по-голям от този на Epiq, като при версиите с големите батерии разликата е 23 км в полза на EV2. В този случай моделът се предлага в цели 5 нива на оборудване и започва от 26 990 евро, докато версията с голямата батерия стартира от 34 200 евро. Ако сравнението се сведе само до цифри, то EV2 е по-достъпният вариант, но тук трябва да се задълбае повече в нивата на оборудване, защото цели пет при корейския модел значи игра с оборудване, което при чешкия може да е стандартно. Затова, който се интересува, ще трябва да задълбае повече в ценовата листа.

Източник: CarMarket.bg

Не мога да не спомена и Citroen e-C3, но него оставих за последно, защото се предлага само с батерия с капацитет 54 kWh (113 к.с.), като пробегът варира от 394 до 401 км в зависимост от избраното (едно от четири) ниво на оборудване. Тук обаче отклонението е най-малко – от 29 143 до 31 929 евро.

В крайна сметка едно е ясно, новият Epiq със сигурност не е евтин автомобил, такъв може да търсите в субкомпактния клас (3,75 м), основоположник на който е новата Dacia Spring със стартова цена 18 000 евро. Тук обаче говорим за автомобил, който е предназначен за придвижване само в града. Докато аз, с Epiq, си отмятах километри по аутобан без ограничения на скоростта, без въобще да се притеснявам от 165 км/ч. И без разходът да ме напряга.

Източник: Skoda

Технически характеристики

Skoda Epiq 55

Размери

Дължина, мм: 4171

Широчина, мм: 1798

Височина, мм: 1581

Междуосие, мм: 2601

Собствено тегло, кг: 1681-1712

Задвижване

Електромотор: един

Макс. системна мощност, к.с.: 210

Макс. въртящ момент, Нм: n/a

Батерия

Капацитет, kWh: 55 (NMC)

Зареждане, kW: 105

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 160

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,1

Консумация на енергия, kWh: 13,7

Пробег, км: до 441

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 36 460

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